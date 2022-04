Pedro Aguilera, chef revelación en Madrid Fusión, explica los motivos que han hecho triunfar a su cocina

Hoy viajamos al sur. No para pasar una jornada playera, que ya hay ganas. Nos vamos a situar en Cádiz, mucho antes de llegar a la costa. Alcalá del Valle es el último de los pueblos blancos de la serranía gaditana. De allí es el protagonista de esta historia. Pedro Aguilera tiene 33 años y ha sido reconocido como Chef Revelación de este año en Madrid Fusión, que es un congreso global de gastronomía que se celebra cada año en la capital. En 'La Noche' de COPE ha contado todos los detalles de ese reconocimiento y también ha explicado cómo vive su pasión por la cocina.

"La verdad es que había muchos nervios y unión entre todos los participantes", ha explicado el cocinero respecto a las primeras sensaciones que tuvo tras el reconocimiento.

En este sentido, el chef nos ha explicado el papel fundamental que ha tenido su madre a lo largo de todo este tiempo entre fogones: "Tengo el placer de poder trabajar con ella. Para mí es un orgullo y tengo la suerte de hacerlo. Trabajar con la gente que te quiere es muy bonito. Recuerdo los platos que me hacía mi madre. Entro en el mundo de la cocina y mi madre me dice que si estoy loco. Me sigo formando, pero soy un cocinero muy casero".

También ha recordado el motivo que llevó a sus padres a abrir el restaurante, que a lo largo se ha convertido en la base de su carrera profesional: "Mis padres son campesinos y abren el restaurante para no volver a coger la maleta, porque habían ido muchas veces a Francia. Es verdad que la vida va cambiando y la cocina no es como antes. El otro día tocaba llorar por la alegría".

En cuanto al reconocimiento, el cocinero ha explicado los detalles de su cocina, que le han llevado a cosechar este premio: "En Madrid Fusión no hemos tenido que cocinar nada. Nosotros en el mesón hacemos una cocina muy salvaje basada en productos y productores locales. Ahora mismo tenemos una cocina muy vegetal y pensamos que es muy moderna. Hacemos cocina salvaje, fresca y muy vegetal".

Descubre la historia completa del chef Pedro Aguilera escuchando la entrevista completa. Todas las madrugadas de martes a viernes, Beatriz Pérez Otín te acompaña en 'La Noche' de COPE con más historias como esta.