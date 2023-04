Un ingeniero de montes desvela el detalle para prevenir los incendios: "Como nosotros nos cortamos el pelo"

Hay que reconocer que con estas temperaturas andamos todos descontrolados. Parece que el calor empieza cada vez antes. Estamos teniendo una primavera calurosa y también preocupante en lo relativo a los incendios. Estos últimos días ha habido decenas en nuestro país. Según el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS), en lo que va de año, el fuego ya ha arrasado más de 53.000 hectáreas en España. Se ha registrado el peor marzo desde 2008. Esto nos preocupa en 'La Noche de COPE'.

Estos datos nos hacen cuestionarnos la prevención y la política forestal que tenemos. ¿Qué se debería hacer para disminuir los focos que se extienden cada año por todo nuestro país? Sabemos que las consecuencias del cambio climático influyen, y que muchos de los fuegos son provocados. Hablamos con el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas Briales, en 'La Noche de COPE' sobre la excepcionalidad de estos incendios en marzo: "Sí lo es. Tenemos dos épocas críticas en incendios, la primera es el final del invierno o principios de primavera y la segunda es el verano".

"La del final de primavera es la crítica en las montañas del Cantábrico y también lo es en la franja mediterránea, como en el caso de Castellón, porque se juntan el final del invierno con la vegetación desecada por las heladas, con una subida rápida de temperatura y el aire extremadamente seco", concreta a Beatriz Pérez Otín. Viendo el caso de Castellón, "hemos tenido relativamente suerte que el viento ha ido moviéndose, se ha puesto toda la carne al asador con medios valencianos del ministerio de Aragón para frenarlo gracias a los cambios de viento".

Problema y solución

Pero, ¿qué se ha hecho mal? "Había habido una fuerte nevada hace 5 años y no se había retirado todo el material que había caído, estaba muy seco. Toda esa acumulación, si no hay vías de acceso y no se reduce la carga de combustible, ya podemos tener los mejores equipos de extinción que no pueden actuar, con lo cual es como una cadena".

"Estamos en una zona justo, Castellón, la más importante producción de cerámica, tiene una necesidad de energía importantísima, pues para esa cerámica podríamos haber utilizado sosteniblemente esos recursos de biomasa y haber reducido importaciones de gas y emisiones de CO2 neutral que hubiese podido evitar a utilizarse para alimentar las demandas de poblaciones medianas y aumentar la demanda de esa biomasa; sosteniblemente es un circuito cerrado y genera empleo, mantiene poblaciones de la zona muy despobladas y mantiene el bosque a unos niveles", explica Eduardo Rojas.

Avisa en 'La Noche de COPE' que también "puede actuar otro factor": "Si desbrozamos los bosques". "Luego después entre el ganado, porque si no se volverá a estar exactamente igual, y en algunos sitios tenemos que abrir la mano a una recuperación de cultivos, especialmente con la vid, cultivos cortafuegos en lugares estratégicos para que los bomberos pueden actuar", expone también. "Se han perdido caminos que se hicieron en el pasado y no están preparados para los medios de extinción", explica.

Eduardo Rojas también explica que "si hay incendio y no es muy reiterado, el bosque se recupera": "Tenemos especies como el pino halepensis que se regenera por las piñas, con lo cual no suele haber un problema, al contrario, el bosque se mantiene". "La cuestión es conducir ese proceso, no dejarlo totalmente silvestre", reflexiona el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, que hace una comparación con los cuidados que tenemos los humanos que puedes escuchar aquí.