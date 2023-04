Una meteoróloga predice el tiempo que va a hacer en lo que queda de mes: "En la siguiente semana"

Para muchos es la más bella de todas las estaciones gracias al florecer de toda la vida salvaje y al comienzo de los días más largos que permiten pasar mucho más tiempo al aire libre con el correspondiente ascenso de temperaturas. El clima se calienta. El aumento de las horas del día hace que las temperaturas suban y las flores crezcan más rápido y florezcan, inundando de color los paisajes del planeta. Ya estamos disfrutando de la primavera, que se asocia al mes de abril. En 'Poniendo las Calles' te acercamos qué tiempo y cuánto va a llover durante estos días en España.

Dicen que abril es de aguas mil, pero ¿tiene razón el refrán? Lo cierto es que a nivel nacional abril no es el mes más húmedo según la climatología, pero sí es el mes más lluvioso o el segundo más lluvioso en algunas zonas concretas de nuestro país. Es de destacar el lluvioso mes de abril de 2020, durante el confinamiento por la pandemia, en el que llovió un 40% más de lo normal. Mar Gómez te descubre cuáles son esos territorios que se ven más afectados por las precipitaciones, así como si este abril de 2023 va a ser tan lluvioso como el de ese momento de infausto recuerdo.





¿Es cierto que abril sea el mes más lluvioso de nuestro calendario? No, los meses de octubre (77mm), noviembre (78 mm) y diciembre (82 mm) suelen ser más lluviosos. Eso sí, abril sí que es el mes más lluvioso dentro de la primavera, seguido de mayo. No, abril no es tan lluvioso como nos lo contaron o como dice el refranero español. Y poco tiene que hacer frente a meses húmedos del otoño y el invierno. A caballo entre el frío y el calor, estas son las características propias del mes central de la primavera. Así será el abril de 2023 según cuenta Mar Gómez en 'Poniendo las Calles'.

El tiempo en abril

"La verdad es que vamos a tener un mes más cálido de lo normal, como ha sido marzo, con temperaturas por encima de la media para esta época del año. Las lluvias, de momento, de encontrarse por encima de la media, lo van a hacer en la segunda semana del mes. En el resto tendríamos las lluvias propias del mes de abril", explica Mar Gómez.

"Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo normal la temperatura media en el mes de abril? En España lo habitual que tengamos una media de 13 grados con unas lluvias que suelen estar en 65 litros por metro cuadrado. Galicia, las comunidades bañadas por el Mar Cantábrico, así como Navarra y el norte de Huesca, junto con algunos puntos de montaña, son las zonas donde más suele llover en este mes de abril. En el otro extremo tenemos la comunidad murciana y la provincia de Almería, que son zonas donde apenas se registran precipitaciones en el mes de abril, al igual que en las Islas Canarias más orientales", asegura Mar Gómez.