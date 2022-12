Convivir con la lluvia en casa: el truco para evitar que los zapatos huelan a humedad si están mojados

Acaba de terminar un puente de la Constitución pasado por agua, y ojo porque aún no podemos guardar el paraguas. La lluvia es muy necesaria y la borrasca Efraín ha dado una tregua a los pantanos, pero con la lluvia siempre van de la mano algunas incomodidades en nuestro día a día.

Volver con los pies mojados a casa, el olor a humedad que se queda en la ropa que tendemos, los cristales de las ventanas que se ensucian... La lluvia nos da la vida, pero en ocasiones nos complica la existencia. Por ello, en 'La Noche' de COPE te traemos los mejores trucos para lidiar con la lluvia en nuestro día a día, sobre todo en cosas del hogar. Todo ello de la mano de Begoña Pérez, más conocida como 'La Ordenatriz'.

Una de las prendas que más sufren con la lluvia es el calzado. Volvemos con los pies mojados a casa y poner las zapatillas o los zapatos en el radiador puede ser contraproducente por el mal olor que deja, en ese caso, ¿qué hacemos con el calzado mojado para evitar que acabe oliendo mal?

El truco para evitar el mal olor en los zapatos mojados



Nuestra experta explica que, antes de salir de casa, "lo ideal es poner un spray repelente al agua en nuestro calzado". Esto ayuda a que no penetre tanto la humedad y el agua en nuestro zapato. Eso sí, es importante mirar que sea incoloro, ya que, en caso contrario, puede acabar tiñendo nuestro calzado.

En el momento de llegar a casa y que esté mojado, "lo ideal es rellenarlo con papel de periódico". Como cuenta 'La Ordenatriz', "es un absorbente maravilloso". ¿Pero cómo lo ponemos? Hacemos una especie de horma, para que cuando seque el calzado, este mantenga la forma y no esté arrugado.

Además, es importante no dejarlo cerca de ninguna fuente de calor, que no reciba de repente un calor desmesurado porque la piel se deshidrata. En esta línea, el spray repelente ayuda en la hidratación. Por último, cuando estén secos, echamos mano de un "buen betún para hidratar y cubrir bien con el color del zapato, o si no tenemos uno neutro".





Cómo limpiar bien los cristales después de la lluvia

Junto a esto, nuestra experta nos ha hablado de la limpieza de los cristales, otra lucha cuando llueve, ya que resulta muy complicado mantenerlos limpios. En este caso, lo que nos recomienda es "una buena bayeta de microfibra especial para cristal". Es algo más lisa que las que usamos a diario y absorbe menos agua, pero deja los cristales muchos mejor. Además, se limpia solo con agua, y es que "la técnica de la microfibra es maravillosa, por lo que no hace falta poner amoniaco ni vinagre".