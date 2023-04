La consecuencia negativa en forma de enfermedad que tiene ir al gimnasio por la noche: "Aumenta el riesgo"

Los problemas del día a día, el estrés, la comida ultraprocesada y la falta de ejercicio físico están detrás del insomnio. Si quieres recuperar las riendas de tu vida, y sobre todo descansar cuando te metes en el sobre, que sepas que la mejor estrategia es hacer deporte. Para ello, hay gimnasios abiertos las 24 horas del día y sobre ellos hemos tratado en 'La Noche de COPE' con Beatriz Pérez Otín en la sección de Darío Novo, que se llama 'Mientras los Otros Duermen' para conocerlos un poco mejor y sorprendernos con algunos aspectos.

Son muchas las ciudades en las que hay gimnasios 24 horas. Al respecto, una cosa curiosa: por ejemplo, en la Comunidad Valenciana nos contaba en 'La Noche de COPE' el dueño de un centro que no está permitida la apertura 24 horas. Y, por ejemplo, en Madrid, la licencia de apertura, pues no va más allá de un negocio normal, es decir, que se puede abrir cuando se quiera. Los primeros gimnasios 24 horas llegaron allá por el año 2019 o al menos, se fueron poniendo de moda entre comillas.

Audio





Aunque lo del deporte por la noche, tiene sus consecuencias y no son muy buenas por lo que parece. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez esa sensación de lo que solemos llamar, no poder dormir por el propio cansancio, pues algo así pasa. Elena Ureestarazu, especialista de la Unidad de Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, explica en 'La Noche de COPE' por qué no es lo mismo que hacerlo por la mañana: "Lo normal es que nuestro reloj interno esté marcado por nuestro ritmo circadiano. Por la noche, el metabolismo va a ser más bajo y los niveles de las hormonas van a ser distintos, además de otras muchas funciones que van a ser distintas, o sea, que realmente no le resultan lo mismo".

El problema

El cambio a hacer vida por la noche es costoso y también tiene una explicación médica: "El reloj interno no es fácil de modificar y, es más, si lo modificamos se produce una cronodisrupción, una diferencia entre el mundo externo y el mundo interno. Esto tiene mucha repercusión sobre la salud. El ejercicio por la noche no es recomendable y el cuerpo no se acostumbraría para hacerlo de manera natural".

Trabajar no nos queda más remedio que hay que comer, pero lo del deporte, pues mejor buscar otra hora. Y ya no solo la pereza, sino también las consecuencias que esto puede tener a largo plazo. Y ojo, que no son moco de pavo. Elena Ureestarazu explica a Beatriz Pérez Otín y Darío Novo la enfermedad que puede provocar la crono disrupción, aunque avisa que también se están investigando otras, que puedes escuchar aquí. Pues eso de que se ha ido poniendo de moda, lo de hacer deporte a cualquier hora puede ser contraproducente.

Audio





No va tanta gente como para que los gimnasios sean rentables en el sentido de que haya tantas clases y tanto tránsito, algo que puede ser positivo para la gente a la hora de pagar más dinero para aprovecharlo. El experto en marketing deportivo Nacho Perelló explica también las claves para entender no solo como funcionan sino también como son rentables este tipo de negocios que puedes escuchar en la sección completa de 'Mientras los Otros Duermen' en 'La Noche de COPE' con Beatriz Pérez Otín.