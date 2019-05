¿Cómo es la vida después de un infarto?

Iker Casillas, de 37 años, se recupera del mayor susto de su vida en estos momentos y de la operación de urgencia que le ha salvado la vida. Vida que no corre peligro. La pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora es si el futbolista podrá regresar a los terrenos de juego… y cuándo. Pero el infarto de Casillas nos lleva a preguntarnos también cómo es la vida después de haber sufrido algo así.

En España se registran unos 70.000 infartos cada año. Y no es cosa menor, teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país.

Por 'La Noche' ha pasado Enrique Martín, ex jugador y ex entrenador de Osasuna. Actualmente dirige al Nàstic de Tarragona, pero hace cautro años estuvo al borde de la muerte por un ataque de hipertensión. El 8 de mayo de 2015 el navarro sufrió una angina de pecho y, un año después, padeció un ataque de hipertensión. "Estaba pendiente de este tipo de cosas porque en la familia de mi padre ya había ocurrido, era genético", ha dicho Martín.

A este entrenador de fútbol este infarto le pilló en un momento crucial de su vida: llevaba justo 6 años sin entrenar y le llamó Osasuna. "Pensé: Dios mío, pero cómo me puedes hacer esto, me pones el caramelo en la boca y luego me lo quitas", ha confesado. "Estuve dos horas en el quirófano y mi experiencia allí fue impresionante. Fue como en las películas. Solo pude dejarme llevar", ha señalado.

ESCUCHA AL ENTRENADOR DEL NÀSTIC, ENRIQUE MARTÍN, EN 'LA NOCHE' (PARTE 1)

ESCUCHA AL ENTRENADOR DEL NÀSTIC, ENRIQUE MARTÍN, EN 'LA NOCHE' (PARTE 2)

También ha pasado por 'La Noche' el actor y cómico Santi Rodríguez, superviviente de un infarto de bazo. De aquella experiencia ha sacado el lado positivo con su espectáculo Infarto. No vayas a la luz. "A mí me funciona muy bien eso de intentar sacar el lado positivo y simpático cuando te pasa algo como lo que a mí me pasó", ha dicho.

ESCUCHA AL ACTOR Y CÓMICO SANTI RODRÍGUEZ EN 'LA NOCHE'