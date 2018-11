Miguel Campello y un nuevo disco hecho de historias y recuerdos

Tiempo de lectura: 2



Era el año 2003 cuando un grupo de músicos influidos por el rock de los setenta y el flamenco, publican un álbum con el título de ‘El bicho’. Ese era también el nombre del grupo que lideraba el cantante Miguel Campello que, tras 10 años al frente de la banda, decidió iniciar su carrera en solitario. El último disco de estudio de Miguel Campello ha sido ‘Agua, pan, amor y vino’ con el que todavía le quedan algunos conciertos para terminar la gira. Aunque hasta llegar aquí, se ha colado un nuevo disco titulado 'Entre mil historias’.

Un disco que contiene 5 temas nuevo. Entre los más emotivos está la canción dedicada a su tío Santi, de la que Campello ha dicho en La Noche de COPE: “Es una canción compuesta por muchas historias que me costaba comprender cuando era pequeño, porque estaban relacionadas con la droga y eso hacía sufrir a mi abuela Juana”.

Miguel Campello confirmaba a Adolfo Arjona que “es un disco en el que se vuelve a los orígenes, porque siempre es bueno recordar de dónde venimos”. Unas raíces que le “recuerdan mucho a la infancia en el campo”, por la que se decanta sin ninguna duda el artista si le dan a elegir entre la naturaleza y la ciudad.

Campello se ha abierto con el presentador de La Noche de COPE, y se ha mostrado muy sobrio, explicando su trayectoria, sus recuerdos y los momentos que evocan su música, fraguando un estilo muy personal.

Un estilo que no cambia al actuar en ningún punto de la geografía española o mundial, ya que “en 2018 el que no quiera entender este estilo es porque no le da la gana. La bulería es un palo que tenemos ya interiorizada por otros cantantes. Aunque yo sigo luchando porque continúe creciendo… y es que me recuerda a mi niñez, a mi barrio, a mis vecinos. No puedo evitarlo”, concluía Campello en La Noche.