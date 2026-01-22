Jorge Garbajosa confirma en El Partidazo de COPE el interés del Real Madrid en formar parte de la NBA Europa y su arranque en 2027: "Al más alto nivel"

Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, ha confirmado en 'El Partidazo de COPE' que la nueva competición europea impulsada por la NBA es un proyecto en firme. El máximo mandatario fue entrevistado por Juanma Castaño y aseguró que el plan sigue adelante con paso firme.

Un proyecto para 2027

La fecha de inicio para esta nueva era del baloncesto europeo está fijada. "El 2027, la NBA Europa estará pasando", sentenció Garbajosa. Además, confirmó el interés del Real Madrid, del que se informó en el programa que su participación estaba cerrada. "Sabemos que el Real Madrid ha mostrado su interés, NBA está hablando directamente con altísimo nivel con el club", explicó.

Un nuevo modelo de negocio

Garbajosa ha destacado que el objetivo es transformar el ecosistema actual, donde los clubes asumen grandes pérdidas. Según explicó, la NBA quiere colaborar porque ve un enorme potencial de crecimiento, y es que, en palabras del propio Adam Silver, "si el deporte en Europa mueve 'x' millones de euros, y el segundo deporte más seguido es el baloncesto, ¿por qué solo el 1 por 100 se comercializa?".

Para el presidente de FIBA Europa, el modelo actual de la Euroliga supone para los clubes "perder una media de 20, 25 ó 30 millones al año sin ningún tipo de retorno". Ante la pregunta de si los equipos ganarán dinero, Garbajosa insistió en que se trata de una "buena opción empresarial" porque es "invertir en un producto que tiene una previsión con un 'business plan' de ser rentable".

Varios clubes a bordo

El Real Madrid no es el único club que ha mostrado su predisposición. Garbajosa confirmó que, tras una actividad "frenética" de reuniones en Berlín y Londres con fondos de inversión, empresas y otros clubes, ya son "varios" los que se han comprometido. "La sensación que tenemos es que esto ha echado a andar", reiteró, describiendo el proyecto como un "impulso gigante" para el baloncesto en todo el continente.