La revelación de Almudena Navalón sobre su marido, Manuel Carrasco: “No lo es”

Manuel Carrasco es hoy uno de los artistas más importantes de la música española. Está de estreno con su tema 'Fue' y acaba de embarcarse de nuevo en la gira 'Hay que vivir el momento', su reencuentro con el público tras los tiempos tan complicados de la pandemia. En 'La Noche de Adolfo Arjona' conocemos mejor al artista de la mano de personas muy cercanas a él.





Carrasco era un niño de los de antes, que pasaba el día en la calle. Un de sus mejores amigos desde la infancia, José Monclova, le cuenta a Arjona que Carrasco era “un niño prodigio”. “Cuando salíamos en Carnavales, se “comía” la comparsa entera” con su voz y, además, “ha sido siempre muy pesado cantando”, bromea. Según José, la fama “no ha cambiado nada” a Manuel Carrasco: “Cuando viene aquí, a Isla Cristina, es el mismo... Lolo como lo llamamos nosotros, sigue siendo igual de sencillo y humilde... aunque sabe cantar y tocar la guitarra mejor”.

UNO DE SUS MEJORES AMIGOS

Acababa de comenzar el siglo XXI cuando en la vida de Manuel, a sus recién cumplidos veinte años, se cruzó una oportunidad que no podía dejar escapar. Escuchó que se estaba preparando la segunda edición de Operación Triunfo, aquel programa que había lanzado al estrellado de la noche a la mañana a David Bisbal, a Rosa de España, a Bustamante, a Chenoa... Así que Manuel decidió probar suerte y el éxito fue total.





En 'La Noche de Adolfo Arjona', el entonces alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio, recuerda que para el pueblo fue “muy emocionante” tener a un concursante tan querido en el programa de más éxito de la televisión. “El pueblo desde el principio se volcó y fue muy ilusionante”, relata Zamudio, que recuerda el día en que Carrasco fue recibido en Isla Cristina tras su salida del programa: “No había visto a tantísima gente en un evento, con tanta emoción y vibrando tanto”.





En el Ayuntamiento de Isla Cristina organizaron para él un recepción y se le hizo entrega del título de hijo predilecto. “Era un chaval jovencísimo, que de pronto alcanza una notoriedad tremenda e impulsa el nombre de Isla Cristina”, comenta Zamudio, que dice que los Carrasco son una familia “muy querida y muy humilde”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Manuel Carrasco es un símbolo para Isla Cristina y lo seguirá siendo”, sentencia el entonces alcade.

EL RECUERDO DE NINA

Para Manuel Carrasco no todo fue un camino de rosas. En aquellos meses dentro de la academia de Operación Triunfo, con la presión de la televisión y del directo de las galas, Carrasco vivió momentos complicados. Pero supo sobreponerse y encontró una gran ayuda en la que era directora de la academia de OT, en Nina, que recuerda que era un chico “muy tímido, muy enigmático... pero eso es lo que le hacía singular, en una edición en la que, la mayoría, venían resabidos”, tras el éxito de la primera edición del programa.





“Yo recuerdo que cuando terminó la edición, se adjudicaron productores musicales a los concursantes y Manuel me vino muy afectado y disgustado porque la propuesta artísitca que le estaban haciendo no era de su agrado” porque, según recuerda Nina, la ilusión de Carrasco era hacer su primera producción con sus canciones. “Él no estaba conforme con el tipo de producción y creo que, en parte, era porque esa producción no iba a contener sus temas... él hizo lo que creía que tenía que hacer y fíjate dónde está ahora”.

UNA AMISTAD DE MÁS DE VEINTE AÑOS CON VEGA

Por méritos propios, Manuel llegó a la final de aquella edición de OT, quedó en segunda posición (confirmando lo que, años después, se convertiría en algo así como una bendición... la bendición del segundo puesto que ocuparon en sus respectivas ediciones Bisbal, Pablo López o Aitana... números uno, como Carrasco, de la música española).





Una de las compañeras de Carrasco en aquella edición de Operación Triunfo fue la cantautora cordobesa Vega, con quien mantiene una amistad casi veinte años después. “Tengo un amor incondicional al arte que tiene mi amigo, creo que es uno de los compositores más buenos que tenemos en este país”, le cuenta Vega a Arjona. “Hemos compartido mucho... alegrías y penas, que eso une mucho”. Vega y Manuel no habían cantando juntos nunca... hasta que ahora se han unido en el tema 'Contigo'.

ALMUDENA NAVALÓN, EL GRAN AMOR DE CARRASCO





Siendo ya un artista con una notable carrera a sus espaldas, en 2013 la vida personal de Manuel Carrasco dio un giro de 180 grados cuando conoció a un Almudena Navalón, con quien hoy tiene dos hijos: Chloe y Manuel Gael.





Sobre los inicios de su relación con Carrasco, Almudena le confesaba a Arjona que, cuando contó en su entorno que eran pareja “no sorprendió porque siempre me he rodeado de muchos músicos, no causó mucho impacto, fue algo más natural y sigue siendo así”. “A medida que va pasando el tiempo es incluso más bonito porque todo lo que está consiguiendo Manuel, hace que nuestro entorno y nuestra familia esté más orgullosa”.





Y... ¿cómo es el Carrasco al que la mayoría no conoce... cómo es el hombre que hay detrás del artista? Según Almudena Navalón, no se cumple el estereotipo de cantautor romántico: “Manuel es romántico, pero no es hiperromántico”. “Es un marido y un padre estupendo y buena gente... pero no despierto con un ramo de rosas, no es romántico hasta ese punto, es más realista”, añade su esposa.









Almudena Navalón está detrás de Marlon, un grupo empresarial nacido hace tres años y dedicado al diseño y fabricación de zapatillas y joyas. “Desde el principio pensamos en hacer algo distinto porque lo fácil es producir fuera, que abarata -los costes-, pero en Marlon tenemos como valores reactivar la economía local [las joyas se fabrican en Córdoba y las zapatillas, en Alicante], aunque no sale tan competitivo como fabricar fuera”, según Almudena Navalón. Han lucido zapatillas de la firma Marlon personas como Paula Echevarría, Melendi... y el propio Carrasco.





También te puede interesar:

- Manuel Carrasco: el momento en el que quiso dejarlo todo y la anécdota en un escenario que jamás olvidará

- Isabel Preysler: el día que el periodista Antonio Montero entró en su casa y por qué no interesa a los medios

- Celulitis: qué debes hacer para evitar que se reproduzca y vaya a más