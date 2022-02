Celulitis: qué debes hacer para evitar que se reproduzca y vaya a más

Normalmente nos damos cuenta de su presencia cuando llega el buen tiempo. La primavera y el verano invitan a vestir con prendas más cortas y ligeras y es, entonces, cuando nos arrepentimos de no habernos fijado en ella durante el invierno. Hablamos de la temida celulitis.

¿QUÉ ES LA CELULITIS?

En 'La Noche de Adolfo Arjona' nos hemos interesado por un problema que afecta al 85% de las mujeres mayores de 20 años y al 5 ó 10% de los hombres. La celulitis es una alteración cosmética de la piel que afecta principalmente a las mujeres, según el doctor Luis Morillas Villegas, miembro de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética.

“La celulitis se localiza en determinadas zonas del cuerpo, como glúteos, cara posterior de las piernas y lateral de los muslos. Se produce por una distorsión en la estructura del tejido conjuntivo que tenemos bajo la piel. Si a esto añadimos anormalidades circulatorias e inflamación y la acumulación de grasa en esa zona, obtenemos como resultado que aparezca el trastorno conocido como celulitis”, explica el doctor Morillas en los micrófonos de COPE.









LA GENÉTICA

Como ocurre en tantísimas otras cosas la genética juega un peso relevante a la hora de tener o no celulitis. “No solo predispone el hecho de ser mujer, también contribuye la herencia o la genética. Por ser mujer y de raza blanca, nuestra piel es más delgada y por tanto tenemos más probabilidades de tener celulitis", advierte a COPE Coolla doctora Elena Soria, médico estético.

En este mismo sentido se pronunciaba en 'La Noche de Adolfo Arjona' el doctor Luis Morillas: “El factor genético es muy importante y eso hace que no se puedan librar ni las personas jóvenes, delgadas y que hacen deporte. Aclaremos que existen tres tipos de celulitis dura, blanda y la edematosa. Concretamente la dura es la que aparece entre los 20 y 30 años de edad y suele hacerlo en la cara externa del glúteo y de los muslos. En este caso el principal factor es genético, a lo que se suman los estrógenos (hormonas femeninas) que contribuyen a la acumulación de tejido adiposo en esas zonas y, por consiguiente, contribuye a la aparición de celulitis”, razona el doctor.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





PREVENCIÓN

La única forma de prevenir la indeseable 'piel de naranja' o celulitis es llevar una vida saludable. Es decir, practicar ejercicio a diario, no fumar, no beber alcohol y adoptar buenos hábitos de alimentación. En este sentido es clave beber al menos un litro y medio de agua, evitar el exceso de sal y los alimentos procesados y añadir a nuestra dieta los vegetales y frutas como la piña o los frutos rojos.





A pesar de todo, y por mucho que hagas, la mala noticia es que jamás podrás acabar con la celulitis si “te ha tocado como herencia genética”, afirma tajante Luis Morillas. “No hay estudios científicos que nos hagan pensar que la celulitis pueda desaparecer para siempre. Con esos hábitos saludables que he descrito podemos mejorarla, pero no va a desaparecer para siempre porque hay un factor genético de base y, por tanto, se van a seguir formando tractos fibrosos y cúmulos de grasa en cuanto nos descuidemos un poco”.









Así que, escuchado al experto, solo nos queda fijar en nuestra mente que el secreto para mantener a raya la celulitis y evitar que vaya a más es mantener una vida saludable en la que el ejercicio diario y la alimentación rica en fruta y verdura sea la base.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- Celulitis, estrías, varices, flacidez; 6 remedios caseros para mejorar tus piernas