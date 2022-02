Manuel Carrasco: el momento en el que quiso dejarlo todo y la anécdota en un escenario que jamás olvidará

Este lunes, la banda sonora de ‘La Noche de Adolfo Arjona’ la ha puesto Manuel Carrasco. Y gracias su entrevista hemos hecho un repaso por su infancia, su juventud y cómo, de la noche a la mañana, gracias a la televisión, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de nuestro país en el panorama musical. A partir de ahí, comenzó a hacerse realidad el sueño.





Así se creó el primer álbum de Manuel Carrasco: 'Quiéreme'

2003 fue el año de su debut discográfico, con aquel primer disco titulado genéricamente 'Quiéreme'. El álbum lo conformaban trece canciones, de las que cuatro habían salido de su puño y letra... y de su guitarra. Tuvo la suerte, además, de estrenarse profesionalmente en la música con las colaboraciones de artistas tan consagrados como Pancho Céspedes o la banda de Antonio Carmona, Ketama. Aquel 'Quiéreme' superó las 200.000 copias vendidas y obtuvo el doble disco de platino.









Manuel Carrasco ha recordado con Adolfo Arjona cómo fueron sus comienzos en la música: “al principio se me hizo todo grande. Algunos factores hicieron que me tambalease. Pero yo tenía sueños que cumplir y poco a poco lo fui superando. Lo recuerdo con mucha ternura. Yo no estaba preparado para todo lo que venía. Cuando entré en Operación Triunfo empecé a prepararme mentalmente. Los comienzos fueron difíciles”.

"No estaba preparado para todo lo que venía"





La inolvidable anécdota del festival de Puerto Rico de 2004

En marzo de 2004 ganó en Puerto Rico el II Festival Mundial de la Canción representando a España con "Dibujar tu olvido". El cantante de Isla Cristina reconoce que Puerto Rico es un país que le recuerda mucho a Andalucía, a la parte de Huelva. “Me sentí muy a gusto. Fue un momento increíble. Yo cantaba el primero y éramos como 40 cantantes. El que ganaba repetía canción. Empecé a tomar cervezas porque pensé que no iba a ganar. Gané y cuando me tocó cantar llevaba el móvil en el bolsillo y empezó a sonar durante toda la actuación. No sé cómo pude afrontar ese momento delante de un pabellón lleno de gente. No se me olvidará en la vida”, ha recordado.

La primera gran gira de Manuel Carrasco

Habría que esperar poco más de un año para escuchar el segundo disco de Manuel Carrasco, cuyo título era su propio nombre. Quizá porque se sentía especialmente satisfecho de aquel trabajo que había podido crear con algo más de calma.



Un disco con el que comenzaba el arduo camino de la consolidación artística. Se publicó en octubre de 2004, consiguió ser disco de oro y le llevó a ofrecer más de 80 conciertos por toda España.









Manuel Carrasco ha contado en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ que en su primer contacto con el público comenzó a hacerse fuerte: “Mi única intención cuando empecé era que mis canciones fueran las protagonistas”.





Cómo es la vida de un artista en las giras

Al tener hijos, esa rutina de Manuel Carrasco ha cambiado. Ya no dedica el mismo tiempo que dedicaba antes. “Intento disfrutar de las pequeñas cosas más que nunca”, ha destacado.



Tras aquella intensa experiencia de más de dos años de gira llegaba el descanso del guerrero. Pero no por demasiado tiempo porque aquel mismo 2006 publicaba el álbum 'Tercera parada': el tercero de su carrera. En este disco, Carrasco daba un paso más. Se implicaba más aún en el proceso de creación al convertirse en uno de los coproductores del álbum que también consiguió convertirse en disco de oro y para el que se realizaron algunas grabaciones en Nueva York con músicos estadounidenses.





Carrasco ha recordado cómo fue su llegada a Nueva York: “Fue una experiencia muy enriquecedora. Disfruté muchísimo de aquellos momentos en Nueva York y con mucha ilusión. Me da mucha ternura recordar esos orígenes. Con ese disco pude conectar con el público mucho más. Ahí ya tenía un público que venía a escucharme no por ser el de OT, si no porque les gustaba mi trabajo”.



Avanzamos en el tiempo y nos situamos en 2008. Aquel año se publicaba el cuarto disco de Manuel Carrasco, bajo el título 'Inercia'. Fue el álbum con el que se abrió camino en Latinoamérica (de hecho, se grabó en Buenos Aires). Como había ocurrido con su primer trabajo, en esta ocasión también logró ser doble platino. Hay temas inolvidables que forman parte de aquel 'Inercia', como el dúo con Malú en el tema 'Que nadie', que tantas veces escuchamos y que ocupó el número uno de las listas más de siete semanas.



Fue el disco que le abrió las puertas de Latinoamérica, que le llevó por países como México, Argentina, Chile, Puerto Rico, Costa Rica y Colombia. Por cierto, algunas de sus canciones fueron utilizadas en la telenovela mexicana 'Cuando me enamoro'.



En 2012. Tras cuatro años sin publicar disco, Manuel Carrasco lanzaba al mercado 'Habla', que tendría una segunda parte: 'Habla II', que se publicó casi un año después (era una reedición del primero con seis temas nuevos).





Entre sus temas destaca “Mujer de las mil batallas”, donde Mujeres de las ocho provincias andaluzas que han superado el cáncer han servido como inspiración. También formó parte de aquel disco la reinterpretación de 'Espera un momento', con Miguel Poveda y Josemi Carmona.





La inspiración de Manuel Carrasco a la hora de componer

Manuel Carrasco ha explicado que no hay una fórmula ni un lugar específico: “las buenas canciones te suelen llegar. Cuando las intentas forzar, no salen bien paridas. Es la vida, cuando vas viviendo, con los años vas aprendiendo a ordenar todas esas ideas. No tengo un orden estipulado. Ni por las letras ni por la música, cada canción es un mundo".





Sus problemas psicológicos

Ser uno de los artistas más importantes del panorama nacional, que sus discos estén entre los más vendidos, que sus giras sean de las que reúnen a más público. Todo eso no significa que para Manuel Carrasco, ser artista, la fama haya sido un camino de rosas.



El año 2012, en el que publicó aquellos dos discos hermanos, comenzaba a someterse a terapia psicológica. Necesitaba ayuda para gestionar la ansiedad que sufría desde hacía algunos años. Durante los siguientes cuatro años, hasta 2016, una mujer llamada Dulce, su psicóloga, se convirtió en su mejor aliada para combatir aquellos problemas. Sus sesiones le cambiaron la vida.



Manuel Carrasco ha reconocido que “cuando vives más deprisa de lo que puedes soportar sueles acumular debajo de la sombra lo que no gusta, y eso tarde o temprano acaba estallando. Soy muy perfeccionista y exigente conmigo mismo y además soy muy inseguro. Uno tiene que ser humilde y saber que necesita ayuda. Desde entonces intento controlar mis emociones para que mi equilibrio personal esté presente”.

“Soy una persona muy emotiva. Todo me llega y me afecta"

Hubo un momento en el que el artista estuvo a punto de dejarlo todo: “Soy una persona muy emotiva. Todo me llega y me afecta. La vida que me ha tocado ha sido un regalo. Es una profesión muy bonita pero hay que saber gestionarla. El fin por el que lucho es algo que me apasiona”.





El momento en el que Almudena Navalón llegó a su vida

Almudena Navalón ha intervenido por sorpresa en la entrevista a Manuel Carrasco y ha recordado cómo fue el momento en el que se conocieron: “Todo fue muy natural. Mi padre es de Huelva y Manuel también. Manuel no es tan romántico como le pintan. Es un marido y un padre estupendo pero él es más realista y yo lo prefiero”.





Durante las giras, Almudena ha reconocido que la casa queda “un poco loca, pero estamos acostumbrados. Manuel pasa mucho tiempo en casa”.





Su paso como coach en La Voz Kids

Año 2015. La vida le pone por delante a Manuel Carrasco un nuevo reto profesional: dar el salto a la televisión para estar al otro lado, como jurado, como coach en la segunda edición de La Voz Kids. Sus rivales fueron de altura: David Bisbal y Rosario Flores. Pero lo de Carrasco fue llegar y triunfar: él y su finalista, el joven sevillano José María, ganaron aquella edición del programa.





El año en el que Carrasco se estrenó como coach de La Voz Kids, también hubo tiempo para un nuevo lanzamiento musical. Su sencillo ‘Ya No’se convertía de la noche a la mañana en uno de sus mayores éxitos. Una canción que hoy todos tenemos en la cabeza y somos capaces, como mínimo, de tararear. Fue el adelanto de un disco que llevaría por título ‘Bailar el Viento’, que se acabaría convirtiendo en número uno en ventas en 2016 y logró cinco discos de platino.



Un año que el de Isla Cristina nunca olvidará porque su tierra, su amada Andalucía, le reconoció con la Medalla de Andalucía. Manuel ha expresado que “ese momento fue muy especial. Es de los premios más importantes que he tenido y por el que siempre estaré agradecido”.







En 2020 llegó la pandemia del COVID-19 que nos cambió la vida a todos, y Manuel Carrasco habla de este momento de manera especial: “La pandemia nos ha servido a todos de algo. Tenemos que vivir el momento y no esperar a que lleguen este tipo de momentos para darnos cuenta. Espero que todos aprendemos de esto y nos ayude a ser mejores”.