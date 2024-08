Pancho Varona: "Todavía no sé por qué Sabina prescindió de mi después de 40 años juntos"

Seguro que te suenan canciones como “La del pirata cojo” de Sabina, “Margaritas a los cerdos” de Ana Belén y “No me importa nada” de Luz Casal.

Estos temas tienen algo en común… todos ellos llevan el sello de uno de los mejores músicos, productor y arreglista que tenemos en nuestro país. Se llama Pancho Varona.

Sabina

Hace justo un año, anunció su ruptura con Joaquín Sabina tras 40 años colaborando juntos. "Sabina no me ha dado todavía una explicación y no me han dejado acercarme a él para hablar del tema".

Pancho Varona pasó de una posible gira con Sabina, a una con su propio disco. "Es maravilloso poder elegir tu propio repertorio, viajar a la hora que quieras, probar sonido a la hora que quieras. He pasado de hacer una gira monstruosa a hacer una gira chiquitita".





Inicios

En 1982 se presenta por primera vez junto a Sabina. "No venía del mundo de la música, me metí en una academia a estudiar mecanografía para opositar a funcionario pero llegó a mis manos un disco que me hizo conocer a Sabina"

Llega a integrarse como miembro de pleno derecho en la banda Viceversa que acompañaba a Sabina y empieza a participar cada vez más en la composición junto al cantautor. "Se me abrió el cielo cuando Joaquín me dió una letra par que le pusiera música y me di cuenta de que yo servía para eso".

Al mismo tiempo de estar con Sabina, Pancho Varona colaboraba con otros artistas. Formó parte de Cristina y Los Subterráneos, compuso para Luz Casal o Ana Belén y produce discos de Amaral, Pasión Vega o Estopa.





Punto y seguido

Llamarle a su gira y su disco “Punto y seguido” era una forma de dejar las cosas claras sobre lo que era y lo que es ahora Pancho Varona. "Fue una idea de ni manager, me dijo que con lo que había pasado no se acababa el mundo y que yo iba a seguir haciendo canciones y conciertos".