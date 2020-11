1979, el año de Margaret Thatcher, Teresa de Calcuta y Tierno Galván

En La Noche de COPE con Adolfo Arjona, hacemos memoria y esta semana repasamos los acontecimientos y personajes más destacados del año 1979. En España destaca la figura de Enrique Tierno Galvánque fue elegido alcalde de Madrid y a nivel internacional destacaron dos nombres; el de la Madre Teresa de Calcuta a la que conceden el Nobel de la Paz y el de Margaret Thatcher, como la primera mujer en llegar a primera ministra de Reino Unido.

MARGARET THATCHER

En 1979, en Reino Unido era elegida Primera Ministra, Margaret Thatcher. Su firmeza para dirigir los asuntos de Estado, su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y su fuerte política monetarista le valieron el sobrenombre de la 'Dama de Hierro'.

Ejerció inicialmente como química en y luego como abogada. En las elecciones generales de 1959, Thatcher se convirtió en miembro del Parlamento. Edward Heath la nombró ministra de Educación y Ciencia en 1970, y en 1975 venció en las elecciones del Partido Conservador, tras lo cual pasó a ocupar la presidencia del partido, convirtiéndose en líder de la oposición y la primera mujer en dirigir una de las principales organizaciones políticas en el Reino Unido.​ Después de triunfar con su partido en las elecciones generales de 1979, se convirtió en la Primera Ministra del Reino Unido.

La corresposal de COPE en Londres Paloma García Ovejero, ha contado en La Noche de COPE algunos detalles de su mandato.

TERESA DE CALCUTA

Si tuviéramos que destacar un único nombre propio del año 1979 ese sería el de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como la Madre Teresa de Calcuta.

En octubre del 79 era reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo.

Tras su muerte, fue beatificada por el papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el papa Francisco en diciembre de 2015.

TIERNO GALVÁN

Aquí en España uno de los nombres propios que más sonaron en 1979 fue el de Enrique Tierno Galván, elegido ese año Alcalde de Madrid.

El 'viejo profesor' se hizo muy popular por sus bandos. El primero que hizo público data del 31 de julio de 1979. En él pedía a los madrileños que contribuyesen con su esfuerzo a que Madrid recobrase "la limpieza y el decoro que siempre tuvo". Pedía también "dar buen ejemplo y mantener honestas costumbres", y procurar que los parques y jardines fuesen "modelos de lugares limpios y apacibles, propios para el esparcimiento, el paseo tranquilo y el sosiego del espíritu".

TED BUNDY

Escuchó el veredicto sin mostrar emoción en su rostro. El 24 de julio de 1979 fue sentenciado a morir en la silla eléctrica por matar, al menos a 36 mujeres, aunque siempre dijo que sus víctimas superaban el centenar. Es la historia de Ted Bundy, uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, que esta semana en La Noche de COPE ha sido el protagonista de la 'Crónica Negra'.

QUEEN

1979 nos dejó cinco conciertos en España de Queen. Fueron el 19, 20 y 21 en el Palacio Municipal de Deportes de Barcelona y el 22 y 23 en el Pabellón del Real Madrid. La entradas costaron 600 pesetas (unos 3 euros con 50 de ahora), venían promocionando su álbum "Jazz" que habían publicado el año antes y de los conciertos europeos de esa gira, salió el primer álbum en directo de la banda titulado "Live Killers".

MICHAEL JACKSON

Con el álbum "Off the wall", Michael Jackson ganó su primer Grammy. Se publicó el 10 de agosto de 1979 y tenía una particularidad, que era el primero que sacaba al mercado tras separarse definitivamente de los Jackson Five. El disco estaba producido por Quincy Jones y ha vendido más de 20 millones de copias.

PINK FLOYD

El 30 de noviembre de 1979 se publicaba uno de los álbumes más vendidos de la historia del rock. Hacía el número 11 de estudio de Pink Floyd y se titulaba "The Wall".

El álbum nació de vivencias del propio Roger Waters y tenía relación con la Segunda Guerra Mundial. "The Wall" tuvo un enorme éxito comercial, con 33 millones de copias vendidas y al mismo tiempo, fue considerado por los especialistas el mejor trabajo de Pink Floyd y ha sido llevado al cine y al teatro.