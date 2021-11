Miki Nadal: El selecto grupo de personas al que pertenece y por qué repitió curso en octavo de EGB

El humorista Miki Nadal ha pasado por los micrófonos de La Noche de Adolfo Arjona y ha reconocido que nadie piensa que pueda llegar a ser un “superdotado”: “Me dicen: ¿Cómo va a ser superdotado este del Omá qué rica?”.



“Cuando hice el test me dijeron que mi coeficiente intelectual era superior al 1% de la población, por lo tanto puedo entrar en ese grupo de superdotados. Ese uno por ciento en España engloba a 470.000 personas, es decir, que no estamos cuatro”, ha aclarado el cómico.













¿Te ha generado algún inconveniente, ser más inteligente que la media?

Miki Nadal ha recordado que de niño se aburría en clase: “No atendía y eso suponía que no cogí el hábito de estudiar porque no te cuesta en un primer momento. Pero cuando las cosas se empiezan a complicar y no tienes ese hábito del esfuerzo. Ahí es cuando vienen los suspensos. Yo soy de los que repitieron octavo de EGB. Con 14 años me tocó repetir curso y no era ninguna maravilla de estudiante. Me aburría mucho”.





¿Cómo contactaste con la asociación de superdotados Mensa?

El humorista ha explicado que escuchó hablar de esta asociación a raíz de varios famosos: “Allí en la sede lo que me hicieron fue un test a través de psicólogos. Pagué unos 25 euros. Me hicieron una prueba psicológica y junto a mí había otras 20 personas que también estaban sometiéndose al test. Al finalizar me dijeron que de los 20 fui el único que superó el test. A partir de ahí me dijeron que si quería pertenecer al grupo”.













Así era la prueba de inteligencia

“No eran ni preguntas culturales ni matemáticas. Eran cuestiones de razonamientos, figuras... Eran más cosas de lógica que de otra cosa. No tiene nada que ver el estudio ni la cultura que puedas tener”, ha precisado Miki Nadal.



El famoso concursante del programa Masterchef Celebrity ha destacado que la inteligencia para él “es la capacidad de saber salir de los problemas sin tener ni idea de ellos o de saber adaptarte a las situaciones. El humor, dentro de ese mundo, es una herramienta muy buena que la inteligencia utiliza para salir de situaciones embarazosas. El que tengas capacidades intelectuales, no quiere decir que seas más inteligente que los demás, sino que tienes unas grandes capacidades que no desarrollas no te sirven de nada”.













¿Qué tiene de inteligente el “Ay omá qué rica”?

Lo que tiene de inteligente esa expresión para Miki Nadal es “que hace reír al mayor número de personas posible. Para mí el humor inteligente consiste en eso, con un solo gesto hacer reír al mayor número de personas posible. Pero esa expresión no tiene nada de inteligente”.