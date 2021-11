Melania Trump: la desconocida primera dama que "boicoteaba" al presidente de los Estados Unidos

En 'La Noche de Adolfo Arjona' nos trasladamos a un lugar internacionalmente conocido, donde se toman decisiones que afectan al mundo entero. Es la casa, probablemente, más famosa del planeta: la Casa Blanca. Nos trasladamos hasta allí para conocer a tres primeras damas.

MELANIA TRUMP

Una de ellas es Melania Trump, la primera en ocupar el cargo cuya lengua nativa no es el inglés, sin familia estadounidense y, además, la primera en haber posado desnuda para una revista, por su pasado como modelo.

La esposa de Donald Trump nació en la antigua Yugoslavia. Melania Knauss es su nombre de soltera. Conoció a Trump en una fiesta organizada por el magnate en 1998. Se casaron en 2005 y tienen un hijo en común, Barron.

Happy birthday BWT ?????? pic.twitter.com/8AVZEhLeMg — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) March 20, 2021





La tercera esposa de Donald Trump es una mujer muy desconocida, en sus cuatro años en la Casa Blanca apenas concedió entrevistas. Desde el día en que Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, han sido repetidos, públicos y comentados los desplantes y malas caras de él hacia Melania y viceversa.

Washington,,Dc,-,November,26,,2019:,President,Donald,Trump,And









La experta en Comunicación e Imagen Política, Ángeles Gómez, asegura en 'La Noche de Adolfo Arjona' que forman un matrimonio “distante”, tan mal avenido como parece. “Creo que Melania Trump ha boicoteado a Donald Trump siempre que a ella le ha convenido y creo que la de la Casa Blanca no ha sido su época más feliz”, asegura.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Last year @MELANIATRUMP honored the anniv. of the ratification of the #19thAmendment by hosting an art exhibit & securing legislation for a women's suffrage monument.

?

AFPI's Brooke Rollins @Linda_McMahon@PamBondi & @Paula_White carry on the fight HERE https://t.co/zTENNQbE81https://t.co/uq0zBxwy2E — America First Policy Institute (@A1Policy) August 18, 2021





Es habitual, una tradición, que las primeras damas norteamericanas abanderen alguna causa. En el caso de Melania Trump tardó 16 meses en anunciar la campaña 'Be best', un proyecto contra el ciberacoso “y solo la elección” de este asunto “generó cierta polémica porque su marido propagaba insultos a través de Twitter”.

“Es una mujer que ha sido poco empática, que ha sufrido los constantes desplantes del marido y que ha impreso mucho su carácter, Washington no le gustaba nada”, cuenta Ángeles Gómez. Señala, además, que Melania no tuvo ningún interés por mantener las tradiciones de la Casa Blanca.

Entre los capítulos protagonizados por la primera dama se encuentra el ocurrido en junio de 2018, cuando durante un viaje a Texas para visitar un centro de detención de inmigrantes, donde eran acogidos niños que habían sido separados de sus padres en la frontera con México.

En un momento del viaje, Melania Trump vistió una gabardina verde en la que detrás se leía la frase “Realmente no me importa". Sobre la elección de aquella prenda, Ángeles Gómez apunta a que en política e imagen “no hay nada casual”.





Según la que fuera su jefa de prensa, al llegar a la Casa Blanca se encontraron con un Trump enfadado, que le dijo: “Qué diablos estabas pensando?”. Relató que ella se sentó junto a él, con la chaqueta puesta, y sonrió.

Aquel mismo mes de junio de 2018, Donald y Melania Trump recibieron en la Casa Blanca a los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia. La experta en Comunicación e Imagen Política recuerda que fue más “un viaje de trabajo”, aunque “saltó a los medios que la primera dama y la reina se reunieron para hablar sobre la infancia, pero no trascendió que hubiera una agenda paralela porque creo que en este caso no lo hubo”. Año 2020.

El asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la Policía desata una ola de protestas antirracistas en el país. El presidente Donald Trump, la primera dama y su hijo Barron fueron refugiados en el búnker subterráneo de la Casa Blanca.

Y en enero de 2021 se produce el asalto al Capitolio. Una crisis de enorme magnitud en el final del mandato de Trump que, sin embargo, no pareció preocupar demasiado a la primera dama. Melania fue muy criticada porque, durante el asalto, estaba supervisando una sesión de fotos sobre la decoración de la Casa Blanca que en ningún momento interrumpió.

Tras abandonar Washington, los Trump pusieron rumbo a una de sus mansiones, en Florida, una casa con 118 habitaciones y club de golf privado. “Se cuenta que Melania está negociando con una editorial para escribir sus memorias sobre sus cuatro años con el presidente de los Estados Unidos, un proyecto que contaría con el beneplácito de su esposo”, según Ángeles Gómez.

MICHELLE OBAMA

Melania Trump fue la sucesora de una mujer que pasó por la Casa Blanca como un huracán. Hizo historia por muchos motivos, el fundamental es que ha sido la primera mujer negra en ser primera dama de los Estados Unidos.

A su salida de la Casa Blanca, tras el mandato presidencial de su esposo, un estudio de la encuestadora Gallup situó el índice de popularidad de Michelle Obama en el 64 por ciento, por encima, incluso, del de Barack Obama.

Las,Vegas,-,October,26:,First,Lady,Michelle,Obama,Speaks





Estudió Sociología en Princeton y Derecho en Harvard. A finales de los 80 dio el salto a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Estados Unidos, Sidley and Austin. Allí conoció a Barack Obama, que llegó al despacho para un trabajo de verano y ella ejerció de mentora.

Barack and I always loved celebrating Halloween back at the White House. I hope all those trick-or-treating tonight have a safe—yet spooky—time! ???? pic.twitter.com/eMuvKqAqaV — Michelle Obama (@MichelleObama) October 31, 2021





En 'La Noche de Adolfo Arjona', Mónica Pérez de las Heras, escritora, autora del libro 'Palabra de primera dama: Michelle Obama', recuerda los orígenes humildes de la que fuera primera dama. Tanto ella como su esposo terminaron de pagar los préstamos por sus estudios universitarios siendo ya inquilinos de la Casa Blanca.

Tras su paso por Sidley & Austin, trabajó para la Alcaldía de Chicago como comisionada de Planificación y Desarrollo. Después fundó un programa que forma a jóvenes para el servicio público. Más tarde trabajó como vicepresidenta de Relaciones Externas del Centro Médico de la Universidad de Chicago.

I'm proud of all the students pursuing higher education—it isn't easy, but your hard work will pay off! If you’re a high school senior or college student, completing the FAFSA is one way to get money to support you on your educational journey. Get started: https://t.co/GtWRyXyAIdhttps://t.co/flcEX36Hu9 — Michelle Obama (@MichelleObama) October 19, 2021





En definitiva, estaba protagonizando una gran carrera profesional, que tuvo que abandonar cuando su marido inició el camino hacia la Casa Blanca. Aquel paso de mujer independiente, con un muy buen sueldo (incluso mejor que el de su marido) a primera dama con trabajo y sin salario “le sentó bastante mal, pero era algo que tenía que asumir”.

“El sueldo de primera dama no existe, es un trabajo no pagado, pero decidió buscar su camino y no ejercer de ama de casa, como han hecho otras primeras damas”, explica la experta. En sus ocho años como primera dama se dedicó a luchar contra la obesidad infantil y a abogar por asuntos como la importancia del ejercicio físico.

Happy birthday to a thoughtful, compassionate, and relentless leader—the one and only @KamalaHarris. We are so lucky to have you serving our country! pic.twitter.com/71d4EOyMhd — Michelle Obama (@MichelleObama) October 20, 2021





Aunque cueste imaginar a un presidente de Estados Unidos volviendo a casa cada noche y sentándose a cenar con su esposa y sus hijas, como en cualquier familia, era la realidad que se vivía en la Casa Blanca cuando la ocupaban los Obama. Mónica Pérez de las Heras recuerda cómo la Casa Blanca organizó el viaje que, en el verano de 2010, trajo a Michelle Obama a la Costa del Sol, donde se alojó en el lujoso hotel Villa Padierna.

También otras citas destacadas durante el mandato de Obama, como la visita del Papa Francisco a la Casa Blanca en 2015.“Ella es un gladiador, con una capacidad de trabajo impresionante, tiene un carisma impresionante, se sube a un escenario y, antes de los tres minutos, ya está haciendo sonreír al público”, cuenta Mónica Pérez de las Heras sobre el carácter de Michelle Obama.

Aclara que “no tiene aspiraciones políticas... ella siempre ha dicho que el político es él, sabe que su tiempo en la Casa Blanca ha pasado”.

Una imagen del presidente Obama abrazando a su esposa tras un evento de campaña en agosto de 2012 se convirtió en la fotografía más retuiteada y con más 'me gusta' de aquel año. Un récord en las redes sociales que protagonizaron el hombre más poderoso del mundo y su carismática esposa.

HILLARY CLINTON

El mundo la conoció como primera dama, su papel al lado del hombre más poderoso del mundo cobró protagonismo por un escándalo sexual y años más tarde, hizo historia al convertirse en la primera mujer candidata a la Presidencia de Estados Unidos.

I hope you have as much fun reading "State of Terror" as Louise Penny and I had working on it together.



Get it from your favorite bookstore or library today! https://t.co/wFFmAIb2qKpic.twitter.com/ynJD7pP5Dz — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 12, 2021





Hillary Clinton fue primera dama de Estados Unidos entre 1993 y 2001. Nacida en Chicago en el seno de una familia de clase media, con una educación muy estricta, un padre muy severo, licenciada en Derecho por la Universidad de Yale, en 1977 creó un despacho de abogados, en el que ejerció hasta 1992.

Winston-salem,,Nc,-,October,27,,,2016:,Democratic,Presidential,Candidate









El historiador y sociólogo Javier Redondo, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, autor del libro ‘Presidentes de Estados Unidos’, le contaba a Arjona que, “siendo fría, calculadora, arisca, seria... notaba siempre en sus intervenciones cierto desencanto y cierta distancia respecto de las personas”. Un carácter que, según el profesor, tiene mucho que ver con la “severidad en la educación que recibió en casa”.

Hasta su llegada a la Casa Blanca, las primeras damas -desde la Segunda Guerra Mundial- tenían unos espacios reservados en el ala este del edificio. A su llegada se le habilitó también una oficina en el ala oeste. También fue pionera en otro sentido y es que ella fue la primera primera dama con una carrera profesional propia al llegar a la Casa Blanca y un título de posgrado.

While the new Hillary Rodham Clinton Chair in Women's History at @UniofOxford is the first chair in women’s history in the world, I hope it will not be the last. pic.twitter.com/JUW0Ahg3bL — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 27, 2021





De su trabajo como primera dama, su mayor proyecto tuvo que ver con la sanidad, una reforma “que no llegó a buen puerto”. Ella siempre “quiso tener un papel destacado en política y bordeando los límites conferidos a la primera dama”.

En 'La Noche de Adolfo Arjona' recordamos algunos capítulos de los años de Hillary Clinton como primera dama, como la visita que realizó con su esposo y su hija a la Alhambra en 1997. Una visita en la que tuvo mucho que ver la madre de la primera dama, que había visitado Granada de incógnito unos meses antes y quedó prendada de la ciudad.

Charlotte,,Nc,,Usa,-,July,5,,2016:,Hillary,Clinton,Smiling









Pero sin duda, el capítulo que marcó un antes y un después en la historia de Hillary Clinton como primera dama fue el conocido como 'Caso Lewinsky', tras la relación que su marido tuvo con una becaria de 22 años. Mónica Lewinsky y Bill Clinton mantuvieron una relación de año y medio, con fugaces encuentros casi siempre en la Casa Blanca.

¿Por qué Hillary no se separó de Bill tras el escándalo sexual? “Interpreto que había amor, pero ella ya estaba preparada para esas infidelidades y, una tras otra, se va desencantando”, según Javier Redondo. En los años 90 “hay una mezcla de amor, de desencanto y de aspiraciones profesionales”.

“Estéticamente estaban alejados, él era dicharachero, truhán, tenía don de gentes... y ella era más seria, más reflexiva, con ese look que había adquirido de clase bien”, destaca el profesor.

Hillary Clinton, del Partido Demócrata, hizo historia siendo la primera mujer candidata a la Presidencia norteamericana, a punto estuvo de ser la primera presidenta (de hecho, consiguió 2'8 millones de votos más que Donald Trump, su rival republicano en aquellas elecciones). Sin embargo, el sistema electoral estadounidense la dejó a las puertas de volver a la Casa Blanca, en este caso como presidenta.

También te puede interesar:

- Pablo Díaz desvela cómo ganó el bote de Pasapalabra: “Lo dejé todo”

- Sueños controlados: la técnica más efectiva para soñar lo que elijas y además recordarlo

- Las ciudades de España donde el deshielo tendrá consecuencias devastadoras: "Quedarán sumergidas"