Pablo Díaz revela su secreto para ganar el bote de 'Pasapalabra': "Lo dejé todo"

Se convirtió en uno más de nuestras familias. Entraba en nuestras casas cada tarde a través de la pantalla. Misma hora, mismo canal. Y entonces todos cruzábamos los dedos. “Tenía que conseguirlo”.

Y lo consiguió. Pablo Díaz ganó 1.828.000 euros el bote de “Pasapalabra”. En “La Noche de Adolfo Arjona” nos ha contado cómo consiguió uno de los premios más cotizados de la historia de la televisión. Ya te adelanto: No fue tarea fácil.

Pablo Díaz no se considera una persona especialmente inteligente. Así se lo ha confesado a Adolfo Arjona, a quien le ha dicho: “Es cierto que es un programa donde la memoria es fundamental, pero creo que importa más echar horas e hincar codos.”

???? 1.828.000 millones de gracias ???? pic.twitter.com/mIm37wx0bn — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 1, 2021

"ESTUDIABA MÁS DE 10 HORAS AL DÍA"

El ganador de “Pasapalabra” lo tiene claro: No hace falta tener un coeficiente intelectual muy elevado para ganar este concurso. Él cree que “Pasapalabra” no es como otros concursos. Entonces le viene a la cabeza “Saber y Ganar” y nos dice: “Esos programas tienen una mayor dificultad porque tienes que conocer otras materias”.

Ganar “Pasapalabra” no fue precisamente sencillo. Pablo tenía que estudiar todos los días. Y él mismo ha reconocido a Adolfo Arjona que se preparaba los programas como si estuviera preparando Selectividad.

3 meses ya del gran día. Gracias por estar ahí ?? pic.twitter.com/tSFwqf4JJD — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) October 1, 2021

Estuvo doscientos sesenta programas,participó en doce roscos y se llevó un bote de casi dos millones de euros. Reconoce que las palabras que falló nunca las olvida, como “anón”. Aunque cuando recuerda el programa presentado por Roberto Leal,a su cabeza solo vienen buenos momentos.

EL CONSEJO DE SU ABUELA

Convertirse en concursante de “Pasapalabra” no fue una decisión tomada de la noche a la mañana. Ni en un arrebato viendo el programa con su abuela: “Estuve 6 años preparándome. Veíamos juntos Pasapalabra, intentábamos jugar como si estuviéramos en el programa y recuerdo que yo acertaba muchas. Así que ella me animó a intentarlo".

Tras un año preparándose, con diecinueve fue al concurso cuando se emitía en Telecinco por primera vez. “Estuve 47 programas”. Nada más y nada menos. Roberto quedó descalificado cuando su rival ganó el rosco.

Cuatro años después, volvió. “Todo ese tiempo estuve estudiando”, reconoce PabloDíaz a Adolfo Arjona. Además, asegura que estudiaba muchísimo : "Mientras estaba grabando estudiaba más que nunca. Cuando no había grabaciones estudiaba dos horas al día, pero mientras estaba en el programa lo dejé todo por Pasapalabra. Recuerdo que desde que me levantaba hasta que me iba a la cama estaba estudiando. Le dedicaba diez u once horas diarias".

Por supuesto! Esté quien esté concursando, la abuela Conchita es una pasapalabrera fiel ?? https://t.co/tpPHtYoKom — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) August 23, 2021





ASÍ SE GANA "PASAPALABRA"

Con la nostalgia del tiempo que no volverá, Pablo recuerda algunas de sus palabras favoritas; como la definición para un hombre que es matón y pendencioso y contiene la Ñ: Un “arrebatapuñadas”.

Pablo grababa tres programas diarios. Para llevar a cabo su rutina, utilizó un programa de memorización llamado Anki. Esta fue su principal herramienta para ganar el concurso.

“Pasapalabra” no ha cambiado a Pablo. Y mucho menos su vida. Reconoce que el premio le otorga una mayor seguridad. Pero tiene las cosas muy claras. A pesar de su juventud. Y eso ya es un plus. Tanto o más que el bote de “Pasapalabra”.





