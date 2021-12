Las consecuencias de un bloqueo global en internet: "Pérdidas millonarias"

Parece que llevamos toda la vida con él. De hecho, no sabríamos vivir si desapareciera. Nos dice qué tiempo hace, qué ruta coger para no perdernos o cómo preparar las lentejas de nuestras abuelas.

Y sin embargo, llegó a nuestras vidas hace solo algo más de dos décadas. Google nacía en 1998. Solo unos años antes, en 1991, nacía la primera página web. Sin darnos cuenta, internet se ha convertido en parte de nuestras vidas. Pero, ¿Podríamos vivir sin él?



En el año 2008, se rompía el cable submarino de 28.000 kilómetros que unía Australia y Japón con Europa. Las consecuencias las vivieron en Egipto y la India, donde casi un 70% de la población se quedó sin internet. Ante estos hechos, la pregunta es obligada. ¿Podría el mundo entero quedarse sin internet a la vez? ¿Qué consecuencias tendría que más de 4.700 millones de personas se quedaran sin conexión a la red?

Una malla para evitar ciberataques

En “La Noche de Adolfo Arjona” le hemos preguntado al director del Master de ciberseguridad de la Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE si es posible que esto ocurra.

Según le ha contado Javier Girauta a Adolfo Arjona, es prácticamente imposible que se caiga toda la red porque está muy protegida. Precisamente, internet se diseñó en 1960 para evitar que un fallo en un punto en concreto pudiera dejar desconectado a todo el mundo.

¿Sabías que los trabajadores no son tan conscientes como las empresas de ser víctimas de #ciberataques? El 44% de las compañías declara haber sido víctima de algún ataque a sus sistemas; y sólo el 17% de los profesionales es consciente de haberlo recibido https://t.co/rW9cyyOoG3 — ITS by Ibermática (@ITS_Security_) December 20, 2021

Además, cualquier información que viaje de un sitio a otro "pasa por una malla tremendamente compleja para evitar filtraciones". Y reconoce que aunque ante un fallo tecnológico, humano o un ciberataque se pueden bloquear unos servicios determinados, dejar a todo el planeta sin internet es una tarea realmente difícil.

Tenemos que reconocerlo. Somos muy dependientes de internet. En el año 1992, existían solo 50 páginas web. Hoy existen casi 2.000 millones de páginas en la red y se procesan casi más de 200 millones de correos.

La Guerra Fría del siglo XXI

Dependemos mucho de la tecnología, por eso una caída tendría un gran impacto económico. Millones de correos electrónicos se podrían perder o retrasar en el caso de una caída. Las pérdidas económicas de una hora de desconexión pueden ser muy altas para tecnología, la banca y otros sectores que utilizan internet.

Entonces, ¿Es posible una Guerra Fría en la red? Según Estados Unidos, Rusia estaría desarrollando planes para cortar cables submarinos de cara a futuras guerras. Preguntamos al profesor Girauta si esta teoría de la conspiración tiene alguna base real.

Sin embargo, Girauta se muestra rotundo: “Más que ataques físicos como cortar cables o ataques a infraestructuras físicas, sí se temen ataques a la red. Resulta más barato y limpio un ciberataque tecnológico a un ataque físico”.

Seis de cada diez personas en todo el mundo son usuarias de Internet.

Y es que en pleno siglo XXI, el poder está en la red. Y si no que se lo digan a todos los Estados que utilizan grandes cantidades de sus recursos para alcanzar la soberanía en internet.

Es un hecho. No podemos vivir sin él. Y si no, que te lo digan a ti, que desde que lo primero que has hecho al levantarte ha sido leer tus mensajes de WhatsApp, revisar el mail y mirar el tiempo en Google. (Y después, solo después, te ha espabilado).

