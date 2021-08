Iñaki Gabilondo sobre la gestión de Sánchez al comienzo de la pandemia: "No tiene credibilidad"

A comienzos de la última temporada radiofónica, en 'La Noche de Adolfo Arjona' pusimos en marcha una máquina del tiempo que nos ha llevado cada semana a conocer un año de nuestra historia reciente. Comenzamos en 1969 y este lunes, 30 de agosto, terminamos la temporada repasando el año 2020... un año indudablemente marcado por la pandemia del coronavirus.

De la mano de distintos profesionales, recordamos los momentos más duros de la pandemia. Nos situamos en los primeros meses de 2020

IÑAKI GABILONDO

Iñaki Gabilondo pasaba por 'La Noche de Adolfo Arjona', que en aquellos primeros tiempos de la pandemia se refería a la precoupación "con dosis de susto" que provocaba el desconocimiento sobre el virus.

El periodista contaba entonces que no tenía "ninguna duda" de que el mundo va a cambiar a raíz de la pandemia. "Durante muchos años va a acompañarnos la sacudida que estamos viviendo y abrirá capítulos en los libros de Historia que estudiarán tus nietos", le contaba a Adolfo Arjona.

"Italia no aprendió de China y nosotros, que estamos muy cerca de Italia, no escarmentamos de la experiencia italiana y no tomamos las medidas a tiempo porque nos parecía que era una cosa que pasaba lejos; Francia no vio lo que nos pasaba a nosotros... y el problema es que estamos gestionando a escala local, que es donde hay que gestionarlo, pero sin embargo el virus tiene una dimensión global", reflexionaba Gabilondo.

"El Gobierno español no tiene ninguna credibilidad porque está improvisando... la credibilidad de Macron, de Johnson, de Putin, de Bolsonaro... están todos sin credibilidad". En nuestro país, el Gobierno está siendo muy criticado "con más o menos razón", según el caso, pero desde luego "su credibilidad está en entredicho". Cree que el Gobierno de Sánchez estaba fallando en aquellos primeros meses de la pandemia "en la coordinación con las comunidades autónomas y en la información".

VICENTE VALLÉS

"Habrá habido personas que hayan muerto o que mueran debido a esta enfermedad y que no serán tenidas en cuenta en los registros", contaba en 'La Noche de Adolfo Arjona' el periodista Vicente Vallés. "Esto es un drama terrible al que hay que poner remedio para que no se repita", añade.

Sobre el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la pandemia, Vicente Vallés hace esta consideración: "A ningún presidente le obligan a querer ser presidente ni a ejercer la Presidencia y ocupar el poder significa enfrentarse a situaciones difíciles y esta es extremadamente difícil".

En los primeros momentos de la pandemia, Vicente Vallés salía cada día de casa para trabajar en los estudios de Antena 3, para realizar el informativo nocturno. "Llegué a tener cierto temor en algunos momentos por el desconocimiento", admite el periodista.

TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN

¿Qué sabíamos en aquel momento y qué teorías se manejaban sobre el coronavirus y su origen? En el debate, un asunto: el dinero y los intereses en el trasfondo de la pandemia, teorías conspiranoicas que señalaban al coronavirus como un virus de laboratorio creado con un fin siniestro. El periodista y sociólogo Enrique de Vicente.

Enrique de Vicente es periodista y sociólogo, que aseguraba que el coronavirus "podría perfectamente" ser un virus creado en un laboratorio. Eso sí, matizaba que su hipótesis es que ese virus "se escapó".

Recuerda que en la zona en la que el virus se desarrolló existe "el único laboratorio de alta seguridad que hay en China... y es mucha coincidencia, además de que Wuhan es la capital más rebelde dentro de la China principal, dejando a parte a Hong-Kong", señala De Vicente.

INFORMACIONES ALARMISTAS

El investigador Pablo Fuente recuerda cómo en febrero de 2020 en uno de los programas de 'Cuarto Milenio' con Iker Jiménez, explicaban "lo que la ciencia decía que estaba ocurriendo y que, por algún extraño motivo, no llegaba a calar en los medios de comunicación... esas noticias se ignoraban o se azucaraban". Sin embargo, las fuentes científicas que investigadores como Fuentes manejaban, apuntaban a "que esto era mucho más grave de lo que parecía o de lo que se contaba", como así se acabó confirmando.

"Se nos tildó de alarmistas y sé que incluso personas de dentro de la cadena tuvieron sus palabras con Iker, el director del programa, sobre si se podía llegar a transmitir ese tipo de mensaje sin crear una alarma social grave", recordaba Pablo Fuentes en una charla con Adolfo Arjona. "La cadena dio libertad para que el programa se emitiera tal cual se hizo", añade.

ZOONOSIS

Por su señalado origen animal, el coronavirus es un virus relacionado con la zoonosis. En este sentido, el divulgador científico y periodista Jorge Alcalde explicaba en 'La Noche de Adolfo Arjona' que el contagio de animal a humano se puede producir "por el consumo directo de la carne de ese animal" infectado.

"También por el mordisco de un animal que en la saliva o las mucosas porta esa bacteria con la que contagia al ser humano", como es el caso de la rabia, o por otros motivos como "el contacto con agua contaminada por heces de ese animal, por el contacto directo con esas heces o, en muy extrañas ocasiones, a través del aire, por animales que expelen los virus o bacterias por la respiración".

