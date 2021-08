El agente de la DEA, Javier Peña, recuerda el objetivo más cruel de Pablo Escobar: "El avión 203 de Avianca"

Era viernes. 18 de agosto de 1989. Era un día cualquiera... hasta que dejó de serlo. Hasta que los sicarios de Pablo Escobar ejecutaron a sangre fría al senador y candidato a la Presidencia Luis Carlos Galán, al que todas las encuestas daban como ganador en las próximas elecciones.

Ese día, Javier Peña, agente de la DEA (Administración de Control de Drogas), se encontraba en un bar con su compañero de la agencia, Gary Sheridam. Entonces, llegó la camarera pronunciando unas palabras que no olvidará jamás: “Acaban de matar a Luis Carlos Galán”.

Pablo Escobar





EL DÍA QUE TODO CAMBIÓ

Javier Peñarecuerda esos momentos en “La Noche de Adolfo Arjona” . Recuerdos que vienen a su memoria como si se trataran de una película. Cada detalle. Uno a uno. Aún puede palpar el miedo: “Váyanse todos. No paguen la cuenta”, les dijo la camarera.

Cuando Javier Peña salió del bar era de noche y la tensión ocupaba las calles. Nos lo cuenta desde su residencia de Texas. Ha pasado el tiempo. Pero el recuerdo sigue intacto. Demasiado dolor. “Había retenes, militares en la calle. Mucha confusión”, recuerda Javier Peña en 'La Noche de Adolfo Arjona’.

Javier Peña y un grupo de agentes tras el tiroteo de Pablo Escobar





El tiroteo de siete sicarios que acabó con la vida del candidato Galán durante un acto de campaña, supuso un antes y un después en la persecución a PabloEscobar. A partir de ese momento lo tuvieron claro: “Aquello era una guerra. Y Escobar se había convertido en el enemigo público número uno”.

El agente de la DEA ha recordado con Adolfo Arjonacuando el presidente de Colombia, Virgilio Barco, decidió cambiar las leyes para hacer posible la extradición de todos los narcoterroristas que fueran detenidos. El verdadero objetivo era que Pablo Escobar fuera juzgado y encarcelado en Estados Unidos.

OBJETIVO: EL VUELO 203 DE AVIANCA

Pero el asesinato de Luis Carlos Galán no fue suficiente para Pablo Escobar. El colombiano quería más sangre. Su próximo objetivo tardaría solo unos meses en llegar.

Era el 27 de noviembre de 1989. En pleno vuelo, el avión 203 de Avianca explotaba. Fallecían en el acto 110 personas. Ante este trágico episodio, Javier Peña plantea una pregunta en “La Noche de Adolfo Arjona”: “¿Cómo no se pudo evitar que saltara por los aires aquel vuelo?”





Javier Peña ha admitido que tanto Colombia como Estados Unidos fallaron en ese momento. No pensaron que un narcotraficante pudiera matar a civiles inocentes. ¿Qué interés podía tener en poner una bomba en un avión? Javier Peña aun no ha encontrado la respuesta. “Nadie podía entenderlo. Pablo Escobar estaba fuera de control”.

Javier Peña recuerda cómo Escobar pasó de ser un auténtico desconocido a convertirse en uno de los hombres más buscados. “En 1980 firmó por primera vez con su nombre la compra de una casa de lujo en Miami. Una casa que actualmente está valorada en quince millones de dólares”.

Es la prueba de cómo Escobar se hizo multimillonario suministrando droga. Y aunque comenzó traficando con todo tipo de mercancía a pequeña escala, pronto supo que para cumplir la promesa que una vez se hizo, tenía que entrar en el negocio de la cocaína. "Siempre dijo que si antes de los cuarenta años no había ganado su primer millón de dólares se quitaría la vida". Estas palabras son de una de sus amantes, Virginia Vallejo, en una entrevista concedida hace unos años a Adolfo Arjona.

Pablo Escobar y su esposa, Victoria Eugenia Henao





"El Patrón" lo tenía claro. Quería conseguirlo. Contra todo pronóstico. No importaba quién cayera: la guerra contra el Gobierno colombiano y Estados Unidos ya estaba en marcha. Solo hubo una cosa que Pablo Escobar no tuvo en cuenta: Su vida también estaba en juego. No. No siempre se acaba ganando. Algunas veces, incluso los más fuertes pierden y acaban en un tejado de Medellín con un tiro en la cabeza.

