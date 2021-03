El mapa de un colaborador de Cuarto Milenio que anticipa cómo vamos a estar en días: datos oficiales

El economista y colaborador de 'Cuarto Milenio', Pablo Fuente, fue una de las primeras voces que advirtió de que algo importante sucedería antes de la pandemia. Algo para lo que no estábamos preparados. Llegó a hablar con científicos y aportó datos que le costarían amenazas pues le llegaron a decir que lo matarían delante de sus hijos. Sobre la covid-19 ha vuelto a pronunciarse y ha trasladado el siguiente mensaje a través de Twitter: "Me ha tomado su tiempo...aquí tenéis la foto. Tendencia semanal de casos confirmados". Junto a estas palabras, adjuntaba un mapa europeo en el que nuestro país se encuentra en el 17% de incremento de contagiados.









#COVID19 Me ha tomado su tiempo...aquí tenéis la foto. Tendencia semanal de casos confirmados. pic.twitter.com/yrNkKSlvtL — Pablo Fuente ? (@PabloFuente) March 23, 2021





El mensaje ya ha sido retuiteado 885 veces y ha recibido más de 2.200 'likes', además del apoyo de los usuarios. "Queda muy claro", "Es usted un crack" o "¡Qué grande eres!", eran algunos de los tweets que alababan el trabajo de Pablo Fuente.





A finales de diciembre, tal y como contó el economista a COPE, escribió a Iker Jiménez para decirle que algo estaba ocurriendo en China. "He vivido, trabajado y estudiado allí, por lo que conozco a gente. Empiezo a contactar con mis fuentes en el país y a obtener información de primera mano. Ahí me doy cuenta de que algo gordo se avecina". Y añadía: "En febrero grabamos un programa en Cuarto Milenio, en el que participan varios doctores. Fui muy directo y claro en lo que iba a pasar: que España iba a tener un problema muy grave, que se iban a necesitar mascarillas, que no iba a haber respiradores, etc. Cuando se emite, empieza la disonancia".

Una problemática sobre la que ha reflexionado a través de redes sociales. Esta vez, Pablo Fuente ha hablado sobre el incremento en el número de contagios a través de contundentes datos.

La incidencia acumulada sube casi tres puntos con la Semana Santa a la vuelta de la esquina

A tan solo unos días de que llegue la Semana Santa y con las comunidades autónomas en alerta por el temor a una nueva cuarta ola, la incidencia acumulada parece no dar un respiro a la situación epidemiológica de España. Tras una subida sin control después de las Navidades, la cifra de casos por cada 100.000 habitantes comenzó a reducirse hasta alcanzar su mínimo tras varios meses.

El pasado martes, 16 de marzo, la incidencia fue de 127,80 casos por 100.000 habitantes. Una situación de relativa estabilidad que llevó a muchas autonomías a flexibilizar relativamente las medidas restrictivas pero con la mirada siempre puesta en la Semana Santa. Una semana después se eleva hasta los 132,22 casos, 2,67 puntos más que ayer, el mismo día que Sanidad y las comunidades han descartado aplicar nuevas restricciones adicionales.