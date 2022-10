Un francotirador del Ejército español desvela qué siente al abatir un objetivo: "Hay que estar muy seguro"

Su nombre real no lo conocemos, ni tampoco su aspecto físico, aunque sabemos que es corpulento, fuerte y no muy alto. Suponemos que de ahí su nombre de guerra… PEC, ‘Puto Enano Cabrón’, explica él mismo entre risas al arranque de la entrevista con Adolfo Arjona.

PEC es cabo mayor del Ejército y tiene 29 años de experiencia como tirador en operaciones especiales. Durante la conversación desprende cierta positividad y alegría, lejos de la imagen del tipo duro y frío que algunos podrían tener de un francotirador. Al fin y al cabo, estamos hablando de personas cuyo trabajo es abatir un objetivo, es decir, matar a alguien.

“NO ES GENTE BUENA”

“Hay personas que no se lo toman a bien y otros que lo llevan normal. Aunque suene raro, nosotros no matamos a gente, nosotros abatimos objetivos, y el 99% de las veces no es gente buena, todo lo contario, no hacen bien a nadie”, razona PEC en los micrófonos de COPE.

Para este experto tirador es una locura lo que está ocurriendo en Ucrania, “donde algunos se van alegremente después de haber realizado un curso de una semana y ya cree que es francotirador".“Esto es una cosa muy seria”, añade.

“HAY QUE ESTAR MUY SEGURO”

La industria cinematográfica consigue tergiversar la realidad en general y las operaciones militares en particular. Prueba de ello es que PEC asegura que un francotirador no actúa solo, eso ya no existe. Todo debe estar planificado y autorizado. Y justo en el momento de mirar por la mirilla y apretar el gatillo, “hay que estar muy seguro y tener muy claro de lo que vas a hacer porque al final el máximo responsable eres tú… el que dispara”.

Después de hacer esa reflexión, seria, profunda y serena, PEC suelta una medio sonrisa y dice: “No se improvisa nada, vamos a tiro fijo… nunca mejor dicho”. No hay duda, formar parte de la élite de nuestro Ejército no está reñido con la simpatía y el humor.

“QUIEN SIENTA FELICIDAD TIENE UN PROBLEMA”

Aunque no ha querido desvelar el número de objetivos abatidos durante su larga carrera militar, asegura que los recuerda todos. ¿Y qué siente un francotirador al disparar? PEC le cuenta a Adolfo Arjona que, quien sienta “felicidad” al abatir un objetivo, “tiene un problema”. “El sentimiento es ‘o tú o yo’... más del 90 por ciento de las veces que hemos tirado han sido ataques a nosotros, estamos dando protección a nuestra propia gente”.





“He temido muchas veces por mi vida… no cuando estás en el combate, sino cuando acabas. El miedo suele llegar después y lo asimilas como ‘de esta me he librado’”, confiesa PEC en COPE.

Su familia y algunos amigos muy íntimos sí saben a lo que se dedica. Su pareja y su madre saben normalmente donde va “porque es mucho tiempo fuera… y deben saberlo. Mi madre lo sabe, lo comprende, aunque otra cosa es que le guste”.

CUALIDADES PARA SER TIRADOR

Sobre las cualidades para convertirse en tirador, PEC asegura que “lo físico se gana, pero lo importante es lo psicológico… hay gente que cree que puede realizar misiones, pero cuando ve la cruda realidad ve que no sirve para eso”. “Hay gente que se lo toma mal… y no puede dormir en sus primeros disparos”, admite.

Este francotirador con 29 años de experiencia cuenta en 'La Noche de Adolfo Arjona' que quien “quiera entrar en fuerzas especiales tiene que ser sensato... no va a entrar cualquiera y menos de tirador”. “Hay que tener dos dedos de frente, que se dejen de ver películas o videojuegos… la sensatez va a marcar tu camino”, añade