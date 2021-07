Ferreras explica por qué le duelen los insultos que le lanza Podemos: "Cuando estaban naciendo"

El programa de análisis de la actualidad informativa ‘La Sexta columna’ cumple casi 10 años en antena. El periodista Antonio García Ferreras lleva desde su inicio al frente del programa, convirtiéndose también, un año más tarde, en presentador de ‘Al rojo vivo’. El primer programa de ‘La Sexta columna’ se emitió en noviembre de 2011 y desde entonces sigue en antena analizando la actividad política y social con reportajes de investigación.

La clave del éxito para mantener el programa diez años consecutivos, según explicaba Ferreras en 'La Noche de Arjona', es su formato televisivo. La duración de su análisis de actualidad se extiende más allá de los 45 minutos, cuando lo habitual es dedicar unos 30 segundos a las piezas televisivas.





ÉXITO AUDIOVISUAL

“Queríamos darle la vuelta a un tema para que trascienda pero además teniendo en cuenta el lenguaje audiovisual”, expresaba Ferreras. La música en un programa televisivo también es clave y desde el equipo de ‘La Sexta columna’ lo saben. “La música está estudiada milimétricamente cada canción, cada sonido por el equipo del programa, un equipo joven pero muy creativo”. ‘ElQuePoneLaMúsica’ es la lista de Spotify que La Sexta columna ha creado con la playlist del programa.













AL ROJO VIVO

Nace en 2012 el programa de actualidad política y social, también en La Sexta, ‘Al Rojo Vivo’, dirigido y presentado por Antonio García Ferreras. Desde entonces, fue creciendo su curva de audiencia hasta consolidarse como un espacio destacado en la televisión española. El nombre del programa, ya adelantaba información, ‘Al rojo vivo’, trata de analizar la actividad política que, cuando comenzó, estaba en “plena combustión”, así lo define Antonio García Ferreras.

"Considerábamos el programa algo muy necesario, ya que, no había nada parecido. Nos dijeron desde el equipo de programación que sería una locura pero creíamos en ella y queríamos intentarlo”, explicaba el periodista en ‘La Noche de Arjona’ en COPE.

FERRERAS COMO PERIODISTA

Ferreras asegura que se siente más cómodo como enviado especial a algún suceso o en conflictos bélicos pero también disfruta con gran pasión periodística de las sesiones informativas de las noches electorales. “Más allá de donde esté, intento pasármelo bien”, comentaba Ferreras.

Sobre las etiquetas ideológicas de los periodistas que Adolfo Arjona le preguntaba finalmente a Ferreras, respondía: “Yo soy de algunas cosas y nunca lo voy a ocultar, yo soy de mis hijos, del Real Madrid de Zidane y Florentino. No quiero engañar a la ciudadanía, yo soy de izquierdas o social-demócrata y eso no significa nada, significa que tengo un criterio para abordar determinados temas pero no voy a ocultar ningún escándalo de ningún partido político”.

Cuando comenzó la formación de Podemos, al equipo de Ferreras se le acusaba de ser “podemitas” porque decidieron que debían aparecer en los medios de comunicación cuando era la tercera fuerza política en el Parlamento Europeo. “Otros espacios no les daban la relevancia que tenían y sin embargo, Podemos nos insulta, nos difama y nos ataca cada día como al resto de medios”. “Ya estamos acostumbrados a que nos insulten desde la extrema derecha, de la izquierda y la extrema izquierda. Nosotros vamos a seguir haciendo periodismo con honradez, podemos hacerlo bien o equivocarnos”, manifestaba Ferreras.

