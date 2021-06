El doctor Carballo asombra a Ferreras con su nueva propuesta para vacunar a los jóvenes: "Lo necesitamos"

El doctor César Carballo ha concedido este lunes una entrevista al programa de Antonio García Ferreras en La Sexta, 'Al Rojo vivo', en el que ha analizado, como es habitual en cada una de sus intervenciones, la actualidad de la evolución epidemiológica en nuestro país.

En este sentido, Carballo se muestra cauto y a la vez preocupado, a pesar del buen avance del ritmo de vacunación, debido a la amenaza que supone la expansión de la cepa británica y también por decisiones tomadas en las últimas semanas como la retirada de la mascarilla en exteriores siempre que se mantenga la distancia de seguridad.

En este punto, el doctor del Hospital Ramón y Cajal se ha mostrado en las últimas jornadas preocupado por el crecimiento de casos entre las personas que no están vacunadas, ya que todavía es un gran porcentaje de población que no tienen inoculada la pauta completa o simplemente alguna de las dos dosis que tiene que recibir.

En esta dirección, y a tenor de la decisión de la Comunidad de Madrid de vacunar 24 horas en el Hospital Zendal, el doctor Carballo ha mostrado su inquietud ante la importancia de vacunar a la población más joven para conseguir la ansiada inmunidad de rebaño. Por ello, el colaborador de televisión ha sorprendido al director de 'Al Rojo Vivo' proponiendo un inusual punto de vacunación: discotecas y zonas de ocio.

Pues no veo mal la idea... Vacunar en las discotecas . @ccarballo50pic.twitter.com/2ult2pD9Qs — TVMASPI (@sebas_maspons) June 28, 2021

"El problema no va a ser las horas de vacunación, el problema va a ser cómo vamos a conseguir que la gente joven se vacune. Necesitamos que se vacunen de 18 a 25 años, porque, si no, no llegamos a la inmunidad de grupo. En vez de ir a vacunar al Zendal deberemos ir a discotecas o zonas de ocio. El problema es que ahora vamos a tener más inconvenientes en conseguir que esta gente joven, que no ve el riesgo y la gravedad se vacunen", ha explicado el experto.

Sanidad opta por elevar la cobertura de la vacunación

Sanidad quiere conseguir coberturas de vacunación elevadas, solapando los grupos etarios, para "meter en vereda" los incrementos de contagios que se están produciendo entre los grupos de población no vacunados, especialmente los más jóvenes, a los que pide no estigmatizar.



Así, lo ha expresado en rueda de prensa la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha reclamado que "no se estigmatice" a los jóvenes, porque, según palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "era esperable" que aparecieran brotes al final de los cursos académicos: hay más interacción y se viene de año y medio de pandemia.









Más que grupos de edad, la clave para Sanidad es ver quién está vacunado y quién no y, aprovechando el aumento de dosis -seis millones de dosis llegan esta semana, en un nuevo récord-, quieren llegar "a todos", también a los más jóvenes y esperar la respuesta positiva, como del resto de la sociedad, de aceptación de la vacuna.