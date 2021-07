Pere Aragonés deja en fuera de juego a Ferreras con su comentario sobre la Selección Española

Este miércoles, Antonio García Ferreras ha contado con la visita de Pere Aragonès en 'Al Rojo Vivo'. Aprovechando la presencia del político, el presentador ha puesto sobre la mesa los hechos más importantes de la actualidad como el coronavirus y la situación política, aunque ha querido hacer hincapié en el independentismo catalán. El presidente de Cataluña se ha mostrado muy a la defensiva con este tema, por lo que tampoco ha querido mojarse al hablar de deportes, concretamente de la Eurocopa.

En primer lugar, Aragonès ha explicado al presentador y a los espectadores la situación en la que se encuentra la candidatura catalana a los Juegos Olímpicos de Invierno. A raíz de esto, han salido en la conversación más deportes, por lo que el conductor del espacio de laSexta ha querido preguntarle por la selección española. A pesar de ello, él ha respondido desde su ideología política.

"Ya sé que usted no es muy futbolero pero, en la Eurocopa, ¿Con qué selección va?", le ha preguntado entonces el presentador, consciente de que quizás no recibía una respuesta. "Yo iría con la Selección catalana", ha contestado el presidente muy irónico, con una sonrisa en la cara. "Sí, pero no juega la Selección catalana. Los jugadores catalanes están jugando con la Selección española", le ha replicado Ferreras.









"Yo quiero que la Selección catalana pueda participar"

"Se lo voy a poner más fácil, president", ha dicho entonces el comunicador para intentar obtener una respuesta clara, a pesar de la clara postura del entrevistado. "Próximo viernes, seis de la tarde, España-Suiza, ¿Quién quiere que gane?", le ha preguntado el presentador.

Manteniendo la sonrisa, Aragonès la ha contestado manteniendo su postura: "Los países que se organizan confederalmente, que reconocen toda su diversidad, despiertan siempre simpatía. Pero como en el debate político entre Cataluña y España también hay una parte sentimental, permíteme que no quiera decir que deseo que pierda la Selección Española. Lo que yo querría es que estuviera la de Cataluña y pudiera ganar".

A raíz de esto, el político ha hecho hincapié en que el hecho de que haya futbolistas catalanes en la selección española demuestra "el alto nivel de los jugadores catalanes". "Yo quiero que la Selección catalana pueda participar y, como ha dicho usted mismo, no soy muy seguidor del fútbol y, por tanto, voy a seguir luchando para que Cataluña esté representada, ya que tenemos jugadores de altísima calidad", ha zanjado el presidente, sin dar una respuesta clara y dejando claro que no muestra su apoyo a La Roja.









"Debemos tener una mentalidad abierta"

Por otro lado, Aragonès ha insistido en que el referéndum de autodeterminación "es la opción que permite a independentistas y no independentistas tener la posibilidad de que su posición política solucione el conflicto" en Cataluña. Asimismo, ha señalado que existen otras vías a través de la "voluntad política" para poder efectuar este proceso de consulta en el territorio: "Hay varios caminos".

"Siete años atrás, en el Congreso se planteó un debate para transferir a la Generalitat de Cataluña las competencias para la convocatoria de un referéndum", ha recordado Aragonès como alternativa a la aprobación de un referéndum en el Congreso, incidiendo en que en 2014 "hubo un debate". Así, ha solventado esta cuestión asegurando que "hay varios caminos y debemos tener una mentalidad abierta si queremos empezar a poner los cimientos para la resolución de este conflicto".