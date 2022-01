El error que cometes al comer almendras amargas que puede ser letal: "pueden provocar la muerte"

La almendra es un fruto seco con multitud de variedades, muchas de ellas se cultivan es España, pero la más apreciada por su sabor y textura es la variedad marcona. La almendra es un producto muy saludable, sobre todo si se come crudo. En la cocina es un ingrediente que aporta un sabor característico a cualquier plato. Otra forma de degustarlas es freírlas con aceite de oliva y añadirle un poco de sal. Sea como sea, estamos ante un auténtico regalo para el paladar, aunque en algunos casos puedan ser letalespara el ser humano.

Seguro que alguna vez mientras comías unas almendras, te has encontrado con una, o más de una, con un sabor amargo y bastante desagradable. En ese caso, muchos reaccionan sacándolas inmediatamente de la boca, otros, los más valientes, aguantan estoicamente el mal trago y se meten otra en la boca para borrar el sabor lo antes posible. En ambos casos no va mal un poco de agua. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué algunas almendras tienen un sabor amargo?









Que te encuentres de vez en cuando con una almendra amarga tiene una explicación. En realidad, el fruto está usando un mecanismo para asegurar su supervivencia. Y es que un sabor desagradable impide que sean ingeridas por los animales o el ser humano. Si nadie se las come, pueden servir de semillas para futuros almendros. Algo sencillo de entender. Pero lo que quizá te sorprenda es que las almendras amargas pueden llegar a causar problemas, e incluso la muerte a los seres humanos.

Para conocer en profundidad esta macabra propiedad de un fruto tan rico como la almendra, Adolfo Arjona ha contactado con la tecnóloga de alimentos, dietista y nutricionista, Beatriz Robles. Lógicamente le ha preguntado si la letalidad de las almendras amargas es mito o realidad. La experta es contundente: “Es verdadero”. Ante la rotundidad de la respuesta, la clave está en conocer el porqué.

COMPOSICIÓN

Beatriz Robles señala directamente a la llamativa composición de este fruto seco: “Las almendras amargas y otros compuestos vegetales contienen amigdalina, una sustancia que se transforma en cianuro de hidrógeno cuando masticamos o digerimos los huesos de algunas frutas. En ese momento se liberan las enzimas de esa semilla y se produce esa reacción que da como resultado el cianuro de hidrógeno, que es el compuesto tóxico”.

Está claro que ese inocente fruto como es la almendra amarga puede convertirse en algo letal al ser consumida. Pero consumir una o dos almendras amargas no nos va a costar la vida. Según la experta, un puñado de este fruto “sí puede provocarnos distintos síntomas que pueden pasar por dolor de cabeza o trastorno gastrointestinal. Pero quiero insistir que esto no ocurre con las almendras que solemos comprar en una bolsita, solo ocurre con las amargas”.





CANTIDAD PELIGROSA

Las almendras amargan tienen ese sabor para no ser ingeridas, y hay que tener mucho aguante para comerse un puñado de ellas. Si hablamos de cuántas harían falta para que pudieran causar la muerte debido al cianuro de hidrógeno que liberan al masticarlas, Beatriz Robles pone un límite: “Se calcula que en una persona adulta unas cincuenta almendras amargas ya podrían ser letales”.

REDUCIR SU TOXICIDAD

A nadie le gusta el sabor de las almendras amargas y pocos son capaces comer más de una debido a su desagradable sabor. Su toxicidad puede rebajarse de forma considerable si las cocinamos “las altas temperaturas como en un hervido o una cocción destruyen mayoritariamente los compuestos tóxicos. Pero deben estar cortadas en trozos para que todas las almendras alcancen una alta temperatura”, señala Robles.