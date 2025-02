Normas y árbitros: así eran las luchas entre gladiadores

Imagínate el rugido ensordecedor de miles de espectadores en el Coliseo, su arena fue uno de los lugares del mundo donde más seres humanos han muerto. A decir de algunos, solo superado por las pirámides de sacrificio aztecas.

El público enloquece, ha aparecido uno de los hombres que van a luchar esa tarde. Toda una estrella que tiene miles de seguidores en la grada. Ha entrado en la arena un gladiador. Como las estrellas del deporte de hoy, tiene sus hinchas, gente que apuesta por él, que le anima. También aparece quien será su rival.

Llevan armas muy diferentes. Uno porta una red y un tridente, el otro una espada corta, un pequeño escudo y un casco en forma de pez. Comienza el combate a muerte…o no. Porque, ¿y si te dijera que la realidad de los gladiadores era mucho más compleja, estratégica y, a veces, sorprendentemente menos sangrienta de lo que Hollywood nos ha mostrado?

Los gladiadores no eran simples herramientas de sangre y espectáculo. Eran atletas entrenados, valiosos para sus dueños, y su vida y muerte estaban envueltas en un código de honor y unas reglas que, para nosotros, podrían parecer casi deportivas. Vamos a desmontar los mitos más extendidos sobre los gladiadores y descubrir cómo era realmente un combate en la arena. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cómo entrenaban? ¿Y qué papel jugaban en el mundo romano?

Guillermo Díaz, divulgador, escritor, apasionado de la historia antigua como la que hoy nos ocupa y abre su Enciclopedia Oculta para conocer la verdad sobre los gladiadores.

gladiadores

Había varias vías para llegar a ser gladiador. La mayor fuente eran los prisioneros de guerra, "gente que sabía combatir y sabían del oficio de la guerra". Otra vía eran los esclavos, "los romanos se referían a ellos como si fuesen ganado". También podían ser hombres libres por voluntad propia, "para ganar dinero por deudas y se hacían gladiadores".

Había escuelas de gladiadores donde vivían y se entrenaban muchísimo. "El combate del gladiador era una disciplina específica y necesitaban entrenarse para este tipo de lucha"

El gladiador

Los combates no solo se desarrollaban en los coliseos, había combates privados, en muchos tipos de escenarios. "Un combate bajo el sol del verano y con el aturdimiento de un ambiente ensordecedor, a eso se enfrentaban los gladiadores y tenían que estar muy preparados. Tenían la visibilidad limitada por los cascos que utilizaban pero los combates buscaban que fuesen lo más igualados posible"

El combate estaba alejado de la realidad que vemos en las películas. "Había árbitros que se encargaban de que el combate siguiera las normas, era una exhibición táctica"

las armas

Néstor Marqués, es autor de “Gladiadores: espectáculo y ocio en la Antigua Roma”, que publica Espasa y nos cuenta que tipos de gladiadores había y qué armas llevaban. "Los gladiadores eran prisioneros de guerra y venían de distintos sitios. Los combates estaban diseñados para que fueran lo más igualados posibles"

Hay muchos bulos sobre los gladiadores. "No eran apuestos, pero si muy fuertes y es posible que su sangre se utilizara en algunos ritos, pero no se sabe con exactitud"

Hubo mujeres gladiadoras, pero muy pocas. "También hubo algún emperador que bajo a la arena, como por ejemplo Cómodo"

Gladiadores entrenando

los vencidos

Llegamos al punto en que uno de los gladiadores es vencido y el que decidía si vivía o moría era el patrocinador de los juegos. "Se decía de palabra y no con el pulgar hacia arriba o hacia abajo"

Uno de los gladiadores más famosos de la historia fue sin duda Espartaco y su figura ha sido llevada el cine en numerosa ocasiones. "Promovió la tercera guerra servil desde una escuela de gladiadores, fue reuniendo gente y venciendo ejércitos, pero no fue un luchador por la libertad, no luchó contra la esclavitud y no fue un buen tipo, fue un gran guerrero que luchó contra Roma"

En la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz, hemos descubierto la verdad sobre los hombres más aguerridos de la Antigüedad, los míticos gladiadores.