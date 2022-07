En 'La Noche de Adolfo Arjona' recordamos una gesta deportiva. Un triunfo que trajo la alegría a todo un país: el de España en el Mundial de Sudáfrica 2010. En homaneja a la victoria española en aquel campeonato hace doce años, Arjona ha recibido al hombre que llevó al equipo español a lo más alto: al entonces seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque.





Para llegar a Sudáfrica con lo mejor, Del Bosque tuvo que realizar durante meses un trabajo previo, “una parte importante” en la que el seleccionador se encuentra con la “dificultad” de “elegir a los jugadores que creemos que son mejores y dejar en el camino a otros”.





GRANDES EXPECTATIVAS

Tras ganar la Eurocopa en 2008, las expectativas sobre las posibilidades de España en el Mundial de Sudáfrica eran “máximas”. “Todo el mundo hablaba de que era una época buena del fútbol español, es verdad que teníamos un buen grupo de jugadores, un estilo de juego reconocido por todo el mundo, había unas buenas relaciones entre todos... y eso nos hacía pensar que podíamos acercanos a ser campeones del mundo”.





Del Bosque recordaba en la charla con Arjona cómo fueron capaces de “mantener la calma” tras perder el primer partido contra Suiza. “En aquellos días, antes de jugar el segundo partido, les dije a los jugadores con un poco de sorna que si ganábamos los seis próximos partidos, seríamos campeones del mundo”. Quiso así darles ánimos haciéndoles ver que “no era un reto inaccesible porque, al fin y al cabo, era solo ganar seis partidos”.





“TRES DÍAS DUROS”

“Tras el 1-0 inicial, tuvimos tres días duros, les dije que lo que habíamos hecho hasta ese momento y lo que nos había llevado al Mundial era lo que íbamos a seguir haciendo, que no íbamos dar cambios de rumbo radicales”, cuenta Del Bosque. “En el siguiente partido solo cambiamos a dos jugadores, y uno de ellos fue por lesión”.





Vicente del Bosque tiraba de recuerdos para contar a los oyentes de 'La Noche de Adolfo Arjona' que era “un buen vestuario”, heredado del trabajo realizado en la etapa anterior con Luis Aragonés al frente, el entrenador con el que España ganó la Eurocopa en 2008.





“Las relaciones humanas, según se desarrollen, nos acercan al éxito y tuvimos la suerte -salvo algún episodio Madrid-Barcelona- de tener un ambiente estupendo”, destaca Del Bosque.





¿Y cómo son las concentraciones durante un Mundial? El que fuera seleccionador nacional explica que no hay diferencias respecto a otras citas futbolísticas. En este sentido, Del Bosque explica que su misión era “influir positivamente en el grupo”. Recuerda que no impuso “casi” ninguna regla.









EL DÍA DE LA FINAL

El 11 de julio de 2010, tras una actuación impecable a lo largo del campeonato, llegaba el día de la final. ¿Cómo vivió el seleccionador las horas previas a aquel histórico partido? “Por la mañana tuve la visita de un compañero holandés, que estaba trabajando para la selección holandesa [rival de España en aquella final], me fue a ver al hotel y estuvimos hablando de cosas particulares, nada de fútbol, porque él en ese momento estaba apoyando a la selección de Holanda, fue una visita de cortesía”, recuerda Vicente del Bosque sobre aquel día histórico que continuó “casi con la misma rutina que cualquier otro día de partido, aunque por dentro todos teníamos ese sentimiento de responsabilidad”.





“Los que me conocen saben que soy un poco nervioso, que me tiritan las piernas... la responsabilidad era grande y queríamos cumplir con ella”. “El fútbol me ha proporcionado equilibrio, fortaleza emocional, tan importante para vivir estos momentos porque, además, el fútbol tiene mucho de aprendizaje, algo de conocimiento, mucho de experiencias... y cuando estás en el banquillo y no intervienes directamente en el partido, pero sí desde fuera... las emociones son grandes”, le contaba Del Bosque a Arjona.





EL GOL DE INIESTA

En el momento en el que Andrés Iniesta marcó el gol en el minuto 116 del partido de España contra Holanda,“solo pensé que quedaban cuatro minutos, lo demás no me interesaba, y recordé en esos momentos a un entrenador croata, cuyo equipo iba ganando 1 a 0 y en el último minuto del partido, Turquía marcó un golazo por la escuadra... y el entrenador croata se sinceró diciendo que, en vez de haber celebrado con exageración el triunfo que parecía que tenían en la mano, se tenía que haber dedicado a controlar los minutos de más del partido... y en eso pensé, que esos minutos no se nos podían escapar”.









Del Bosque le confesaba a Arjona que el partido de la final del Mundial de Sudáfrica solo lo ha vuelto a ver una vez entero y ha sido durante la pandemia.

