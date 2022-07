No te pierdas cómo recomienda tu asistente de GPS, escuchar "La Noche de Adolfo Arjona"

La conocimos en la pasada edición de los Premios Oscar, cuando colaboró con nosotros en el programa especial que hicimos esa noche. Es periodista y corresponsal de Hola TV en Los Ángeles, se llama Susana Ballesteros y también es cantante y compositora…

Susana es actriz de doblaje sobre todo en películas, series de animación y vídeo-juegos, pero también en series de televisión entre las que seguro te suenan “Perdidos”, “Anatomía de Grey”, “CSI: Miami” o “Mujeres desesperadas”. Ha participado en grabaciones de canciones para series de dibujos animados y sobre todo es reconocida en todo el mundo por ser la asistente de voz de nuestro GPS. Precisamente su voz le ha hecho merecedora de 4 nominaciones a los conocidos como los Oscar de la voz, por su trabajo en animación y audiolibros.

Susana Ballesteros tiene formación musical desde pequeña y acaba de publicar su primer dísco. 'Creo que el término cantante lo tenía muy idealizado, y para mí un cantante es, alguien tan especialmente especial, que era imposible incluirme yo en ese grupo' cuenta Susana Ballesteros. 'Ha sido un proceso de crecimiento y aprendizaje el poder decir mira yo soy cantante con mi voz y cada uno valemos por lo que somos cada uno, yo no tengo que cantar como Christina Aguilera o como Beyoncé, yo canto como canto y habrá gente a la que le guste y gente a la que no, pero ha sido como un proceso de valentía porque yo estaba muy cerrada, y ha sido como salir del armario'.

Susana Ballesteros nació en Madrid, pero ha desarrollado su vida profesional en Los Ángeles. 'Yo trabajaba de redactora en el programa Corazón D con Anne Igartiburu, tenía vacaciones y me quería ir o Australia o a Los Ángeles. El productor me dijo que me fuera a Los Ángeles que había un grupo de personas allí que mandaba entrevistas de artistas desde Hollywood, al menos conocería a alguien en Los Ángeles, haría el contacto y los ayudaría, así que accedí' dice la periodista. 'El tercer día me llevó mi, ahora marido, a una premier con Jennifer Aniston y me dijo que hiciera yo la entrevista, que no me preocupara. Me pareció tan dulce y majo que, bueno, nos enamoramos, me quedé y ahora tenemos dos niñas y el resto es historia'.

Es la voz hispana del GPS, y a lo largo de la entravista hace una demostración a Adolfo Arjona que confirma que es cierto. Asegura que habla de forma normal cuando no está de servicio.

Susana es capaz de hablar con distintos acentos hispanos dependiendo a que país esté dirigido tu doblaje. 'Es mucho trabajo de mucho oído, muchas repeticiones. Del noventa por ciento de las grabaciones que hago, el setenta son en español neutro que es el español de toda Latinoamérica, que lo tuve que aprender para trabajar aquí. Luego trabajo en inglés con acento brasileño, acento colombiano, alguna cosita en argentino. También es el oído musical que también te ayuda'.

Su primer trabajo discográfico se llama “Mi propia voz”. Es una forma de reivindicar que se le reconozca por ella misma. 'Estoy super emocionada, porque he cantado en Los Ángeles varias veces. Hace poco canté en Hollywood en el Hotel Café ,que es un sitio emblemático, precioso, increíble, pero ahora me falta cantar en mi tierra'. afirma Susana Ballesteros. 'He cantado en conciertos de otros artistas como invitada pero esto es mi propio concierto y estoy emocionada me hace muchísima ilusión. Hemos preparado unas canciones súper bonitas, la mayoría mías, y yo creo que lo voy a disfrutar'.

Al final de la entravista Susana Ballesteros nos obsequia con un mensaje propio de su voz en el GPS: 'Escuchas La Noche de Adolfo Arjona. Si quieres llegar a tu destino, no dejes de escucharla'.