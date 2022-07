El truco definitivo para conciliar el sueño en una noche de calor

Da igual si estás en el sur, en el norte o en el centro de España. Estés donde estés, ya habrás vivido alguna noche de esas “tropicales” como dicen los expertos, en las que el termómetro no baja de los veintitantos grados. En esas condiciones, no es extraño que tardemos en dormir. En La Noche de Adolfo Arjona hemos contactado con un experto para que nos ofrezca algunos consejos que nos ayuden a conciliar el sueño, incluso con el calor de esta época del año. Se trata del doctor Darío Fernández, médico especialista en sueño.

La primera indicación que nos hace el doctor pasa por estar muy pendientes a lo que hagamos durante el día, porque, aunque no lo parezca, es fundamental la pauta que hayamos seguido durante las horas de sol para establecer la manera en la que vamos a descansar cuando nos vayamos a la cama: “Podemos empezar por mantener la habitación donde vamos a dormir lo más fresca posible, a oscuras bajando las persianas”, indica Fernández.

El doctor también pone sobre la mesa una costumbre muy extendida por la geografía española como es la siesta. Ojo, porque pasarse de la raya puede tener importantes consecuencias en el sueño: “También podemos controlar nosotros los hábitos que tenemos ahora en este tiempo de la siesta, procurar que sea corta, nunca más de treinta minutos, porque luego nos costará coger el sueño.

REFRESCAR LA ESTANCIA

Hay muchas personas que, si es posible, prefieren usar electrodomésticos que permiten refrescar la estancia donde se va a dormir. La bajada de algunos grados siempre es de ayuda, pero el doctor advierte sobre el aire acondicionado: “También podemos poner un ventilador, siempre es mejor que un aire acondicionado que puede producir sequedad en el ambiente, sequedad en las mucosas y a las personas asmáticas o alérgicas no les suele ir bien. El ventilador que sea giratorio, que no esté enfocando a un punto fijo del cuerpo porque nos puede producir una contractura.









EL EJERCICIO

El doctor recomienda que, en el caso de hagamos ejercicio de manera habitual, en verano, lo hagamos por la mañana si queremos dormir mejor. Aunque si no es posible en esa franja horaria, lo realicemos cuatro horas antes de irnos a dormir, como mínimo: “En el ejercicio se eleva la temperatura del cuerpo y nuestro cuerpo tiene que bajar para que comience a segregarse la hormona del sueño que es la melatonina. Además, por la tarde nos ponemos a la luz del sol y eso retrasa mucho la secreción de la melatonina. No vamos a dormir bien”, señala.

LA DIETA

Somos lo que comemos, y por lo que cuenta el doctor, dormimos como comemos. Darío Fernández le cuenta a Adolfo Arjona que la alimentación es un aliado para superar una noche de calor: “Hay alimentos que favorecen el sueño: frescos, frutas, ensaladas, sopas frías, gazpacho, etc. El motivo responde a que enfrían el cuerpo y vienen bien para dormir”.

En nuestra dieta, deberíamos incluir alimentos que nos ayudarán a dormir mejor: “Los que llevan vitamina B6 o triptófano, que son unas sustancias que están en la ruta de la fabricación de la melatonina y por tanto nos van a facilitar el sueño, que son por ejemplo, las acelgas, las espinacas, las zanahorias que tienen mucha vitamina B6 y las cerezas, las fresas, el plátano, o la misma leche, que llevan triptófano, que se transformará en serotonina y luego en melatonina, la hormona del sueño”, indica el doctor.

Lo que no viene bien es la cena abundante, o la cena que esté regada con alcohol porque va a dificultar el sueño profundo “Tampoco ese café solo con hielo viene bien para dormir”.