Así fue el origen de la Legión

En La Noche de COPE, Adolfo Arjona hace memoria y recuerda aquellos personajes o acontecimientos que serán noticia esta semana.

Se hablará de la fundación de la sociedad 'National Geographic', de La Legión, de la grabación de 'We are the world', del asesinato de Gandhi, del cumpleaños de Felipe VI, del último concierto de Los Beatles y del incendio del Liceo de Barcelona.

NATIONAL GEOGRAPHIC

En enero de 1888, se funda la Sociedad 'National Geographic'. Inicialmente tenía el objetivo de dar a conocer el mundo al público en general, pero actualmente sus intereses incluyen la geografía, la arqueología, las ciencias naturales, las culturas del mundo, la historia, la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico. Desde su fundación publica una revista mensual y desde 1964,comenzaron a emitirse programas de televisión en la CBS, hasta que en 1997 lanzó su propio canal televisivo.

LA LEGIÓN

El 28 de enero de 1920, siendo Alfonso XIII Rey de España se crea La Legión. Nacía con el nombre de Tercio de Extranjeros, como una unidad militar armada adscrita al entonces Ministerio de Guerra. Podían alistarse tanto españoles como extranjeros y los únicos requisitos eran estar sano, estar fuerte y saber empuñar un arma. Esta semana cumple 100 años.

WE ARE THE WORLD

En enero de 1985, un gran número de artistas de primera línea, se reúnen en un estudio para grabar "We are the world". Fueron en total 22 solistas, 21 cantantes haciendo coros y 5 músicos. Las imágenes de hambruna en Etiopia, dieron al cantante Harry Belafonte la idea de realizar una campaña de recaudación de fondos con fines humanitarios. Pero fue su representante, Ken Kragen, el que sugirió unir a varios artistas con ese fin y el proyecto no pudo salir mejor. La canción la escribieron Michael Jackson y Lionel Richie y la producción correrió a cargo de Quincy Jones.

"We are the world" logró unas ventas de más de 20 millones de discos en todo el mundo, obtuvo cuatro premios Grammy y recaudó 75 millones de dólares para la lucha contra la pobreza en el continente africano.

GANDHI

El 30 de enero, recordaremos a Mahatma Gandhi porque ese día fue asesinado. Mahatma Gandhi, que había nacido en 1869 en la India controlada por el Imperio Británico, había estudiado en Inglaterra y había trabajado en Sudáfrica. A principios del siglo XX, ya era un hombre culto, con una gran formación y experiencia profesional. Sin embargo, en 1904, con 35 años, decidió cambiar su vida. Abandonó su prometedora carrera y decidió dedicarse en cuerpo y alma a su pueblo: su preocupación era liberar al pueblo hindú del yugo del colonialismo británico, eso sí, sin practicar la violencia.

FELIPE VI

Esta semana cumple 52 años el Rey Felipe de Borbón. Nació en Madrid el 30 de enero de 1968 era el pequeño de la casa pero, eso

sí, el heredero al trono por delante de sus hermanas Elena y Cristina. El 19 de julio de 2014, el hasta entonces Príncipe de Asturias, se convertía en Rey de España.

LOS BEATLES

El próximo jueves se cumplen 51 años de un concierto que dieron los Beatles en la azotea de la Apple Records en Londres y que se convirtió en el último de la banda.

EL LICEO DE BARCELONA

Nos situamos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Eran las diez y media de la mañana del 31 de enero de 1994. Aquel lunes, dos operarios reparaban el telón de acero que, en caso de incendio, debía impedir que el fuego pasara del escenario a la sala. Para aquella labor de mantenimiento, el telón de acero fue desactivado y la tragedia se desató. Las chispas de un soplete alcanzaron los pliegues de la parte alta del cortinaje. Algunos trozos en llamas cayeron al suelo y aunque los operarios trataron de apagarlo e incluso se bajó el telón de acero, ya era demasiado tarde. El fuego continuó por el telón de terciopleo, alcanzó el techo y siguió por el patio de butacas. En apenas tres horas, el edificio quedó reducido a la nada. La única buena noticia fue que no hubo heridos.