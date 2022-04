El asesinato de los Marqueses de Urquijo: “Participaron personas muy cercanas a la familia, pero no sus hijos”

En el mes de agosto se cumplirán cuarenta y dos años del doble asesinato de los marqueses de Urquijo. Un caso que todavía hoy se considera uno de los grandes misterios de la crónica negra de España. El único acusado, Rafael Escobedo, se quitó la vida siete años después de ingresar en prisión. Con su muerte se daba por perdida la oportunidad de saber realmente quién o quiénes habían matado a los marqueses.

Unos años más tarde fue acusado y condenado por encubrimiento el marqués de laTorrehermosa, Mauricio López-Roberts. Cuatro décadas después, su hija y la periodista Angie Calero repasan documentos, entrevistas y pistas que quedaron aparcadas.

“La sentencia a mi padre fue desorbitada teniendo en cuenta que él no participó en nada, ni ayudó a nadie, ni estuvo en el lugar de los hechos, ni aquellas muertes le beneficiaron en absoluto. A mi padre Rafi Escobedo le contó algo que inicialmente no creyó. Años después, al ver que a Rafi le cae toda la culpa y al ver que la prensa lo señala como a él como 'el cazador', es cuando tiene que defenderse”, explica en 'La Noche de Adolfo Arjona' Macarena López-Roberts, hija mayor del marqués de la Torrehermosa.









LOS HECHOS

Era el uno de agosto de 1980. María Lourdes de Urquijo y Morenés, tres veces marquesa y grande de España, era asesinada de dos tiros mientras dormía. Tenía 45 años. Minutos antes había muerto su marido, Manuel de la Sierra Torres, de 55 años, propietario del Banco Urquijo. También recibió un tiro a quemarropa mientras dormía.

EL ÚNICO ACUSADO

Todo había ocurrido en su casa de Somosaguas, una urbanización a las afueras de Madrid. Ocho meses después, en abril de 1981, el ex yerno de los marqueses de Urquijo, Rafael Escobedo, de 25 años, era detenido. Fue el único condenado por el doble crimen, aunque siempre afirmó que actuó en compañía de otros.

Rafael Escobedo se suicidó en julio de 1988 en la prisión de El Dueso, en Cantabria, donde debía cumplir una condena de 53 años. Dos semanas antes de morir, concedía una entrevista al periodista Jesús Quintero para su programa 'El perro verde'. Ante las cámaras decía: 'Al pueblo español, a la Justicia, a las autoridades... tendría que darles vergüenza. Si algún día me muero espero que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi tumba”.

SEGUNDO DETENIDO DIEZ AÑOS DESPUÉS

Diez años después del crimen de los Urquijo, el marqués de la Torrehermosa, Mauricio López-Roberts y Melgar, era condenado a diez años de prisión. Ingresaba en la cárcel por prestar dinero a Javier Anastasio, uno de los implicados en aquellas muertes... dinero con el que se fugó de la Justicia. También fue condenado por encubrir a Rafi Escobedo, único condenado por los asesinatos.

CASO MEDIÁTICO

Sobre el crimen, las investigaciones y el juicio se escribieron cientos de artículos y páginas de periódico. Se han escrito libros. Y se ha llevado el caso a la ficción. Sin embargo, cuarenta y dos años después, aún no se sabe con certeza quiénes acompañaron a Rafael Escobedo en la noche del crimen de los marqueses de Urquijo.

QUIÉNES FUERON

Durante la conversación en COPE, Macarena López-Roberts afirma: “Yo creo que fue un móvil económico y que participaron personas muy cercanas al entorno familiar más íntimo y creo que Rafi Escobedo estuvo aquella noche, aunque dudo de que apretara el gatillo. Él simplemente fue el tonto útil”.

“Mi padre no acudió antes a contar lo que sabía a la policía porque no se creyó aquel “...cuando nos cargamos a mis suegros” al que hizo referencia Rafael Escobedo en una conversación”.

Según relata en la entrevista con Arjona, cuando años después Interviú publica que el marques de la Torrehermosa había comprado un silenciador se dio cuenta de que lo estaban queriendo implicar, así que contó a los agentes aquella confesión que años antes le había hecho Rafael Escobedo. Pero ya no le creyeron. Ya tenían su línea de investigación y no querían cambiarla. Es más,“mi padre escribió un libro con Jimy Giménez Arnau titulado 'Las malas compañías: hipótesis íntimas del asesinato de los marqueses de Urquijo', pero el libro fue secuestrado por el juez”.

La hija del marques de la Torrehermosa se lamenta al recordar que ya no había manera de que su padre pudiera contar lo que le habían contado respecto al doble crimen de los marqueses de Urquijo.

LOS HIJOS DE LOS MARQUESES

Respecto a la posible participación de los hijos de los marqueses, Macarena López-Roberts, cree que no tuvieron una implicación directa en el asesinato de sus padres. Entiende que fueron también víctimas. “Myriam y Juan de la Serna Urquijoeran personas muy jóvenes. Lo más probable es que se les involucrara en un entorno en el que se cocían y se pertrechaban estrategias para acabar con los marqueses de Urquijo. Yo como hija no me puedo creer que estuvieran implicados”, concluye Macarena López-Roberts.