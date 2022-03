'Especial crimen de los Urquijo' en TRECE: quién es quién, sus condenas y más de 40 años de incógnitas

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, un programa muy especial: Especial crimen de los Urquijo. 1 de agosto de 1980. La casa de los marqueses de Urquijo es el escenario de un crimen. Cuatro disparos ponen fin a las vidas de los miembros de esta familia. El exmarido de la hija de los marqueses fue acusado y cumplió condena, pero… ¿Fue el autor de los hechos? ¿Estaba solo o había más personas? Después de más de 40 años, la nebulosa en torno al crimen hace que todavía se intenten buscar respuestas.

¿Quiénes son los miembros de la familia e implicados?

Manuel de la Sierra y María Lourdes de Urquijo son las víctimas, padre y madre de Miryam y Juan de la Sierra. Vicente Díaz es el mayordomo de la casa y Rafi Escobedo es yerno de los marqueses y marido de Miryam de la Sierra. Javier Anastasio y Mauricio L. Roberts son amigos de Rafi. Y, por último, Diego Martínez Herrera es amigo de confianza y administrador de la familia.

Juan Luis Galiacho, director de elcierredigital.com, ha estado en ‘La Azotea’ de TRECE para repasar los detalles del caso: “El mayordomo siempre nos decía que el asesino del padre había sido Rafi y en el caso de la madre habría sido un experto en caza. El marqués murió de un tiro en la nuca y, posteriormente, la marquesa se despertó y fue asesinada de dos disparos. A día de hoy son muchas las incógnitas de este caso y no se saben, de verdad, quiénes fueron los asesinos”.

También, Marcos García Montes, abogado de Rafi Escobedo, explica qué sucedió con su cliente: “No murió, lo suicidaron en la prisión el 28 de julio de 1988 y así lo dictaminaron los médicos forenses. Había cianuro en su pulmón y no había óxido en sus manos, ni la lengua fuera y, además, tenía los pies sobre el colchón, por lo que la soga al cuello no le produjo nada, por lo que le suicidaron”. El letrado asegura que benefició a los autores del crimen y que “las dos personas que le dieron el cianuro salieron de esa prisión a otra”.

Las condenas del crimen

El principal acusado, Rafi Escobedo, fue condenado a 53 años de cárcel, pero solo cumplió cinco, ya que su cuerpo se encontró sin vida en la celda donde cumplía condena. Tras tres años y medio en prisión preventiva, contra Javier Anastasio se dictaron 60 años de cárcel y fue puesto en libertad a la espera de la celebración de un juicio que llegó a aplazarse hasta en cuatro ocasiones. El 21 de diciembre de 1987 se dio a la fuga con el dinero obtenido de la venta de un apartamento. Uno de sus hermanos le llevó en coche hasta Portugal desde donde puso rumbo a Brasil. A Mauricio López Roberts le costó muy caro no contarle todo a la policía en tiempo y forma y le condenaron a 10 años de prisión por encubrimiento del asesinato. Fue uno de los nombres clave de la investigación.

¿Por qué condenan, 10 años después, a Mauricio Roberts? Marcos García Montes lo explica: “Le condenan “por la cara”. A Mauricio le condenan como encubridor de un encubridor. Aquí ocurren cosas muy claras, pero lo que está claro es que ahí hubo una romería criminar en la que entraron con pistolas con silenciador y gafas ultravioleta. Cuando asesinan al marqués, salen y se tropiezan, lo que hace que la marquesa se despierte y le maten. Rafi Escobedo reconoce matar a la marquesa a metro y medio de los pies de la cama y eso es falso. Esto lo dijo desnudo delante de 20 policías que le decían que iban a por su familia. Hoy en día eso sería una salvajada y hubiera habido un juicio por jurado que le hubieran dado por inocente”.

‘Honor. Las otras víctimas de los marqueses de Urquijo’

Ambas autoras del libro ‘Honor. Las otras víctimas de los marqueses de Urquijo’ han estado en ‘La Azotea’ de TRECE para comentar por qué deciden escribir este relato tanto tiempo después. Angie Calero es periodista de ABC: “Cuando entramos en esta profesión nos gusta mucho el tema de los sucesos y llegué a Madrid y el caso Urquijo me llegó estudiando el Máster de ABC. Comencé a leer y buscaba información sobre este caso”. Angie conoció en este tiempo a Macarena, hija de Mauricio y coautora del libro. “Yo no tenía intención de escribirlo porque es un tema muy doloroso para mí, pero pensé que mis hijos no deberían seguir oyendo hablar mal de su abuelo”.

“Desde que tengo 12 años hasta el día de hoy, en cualquier momento de mi vida siempre me preguntan ¿de qué me suena López-Roberts? Siempre está el caso sobrevolando y siempre tratas de dar la versión”, apunta Macarena sobre este caso de alcance internacional. Dale al PLAY para escuchar el análisis completo y todos los detalles del crimen de los Urquijo.