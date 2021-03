Ana Lozano, primera mujer española en conseguir un Emmy: "Usé una escoba para ponerle pestañas a Johnny Deep"

Ana Lozano es la maquilladora oficial de Penélope Cruz. Ella es una de las pocas mujeres españolas que triunfan en Hollywood. Y lo hace detrás de las cámaras. La valenciana ha recordado con Adolfo Arjona sus primeros pasos en el cine. “Fue en la localidad de Alginet, rodando un corto con unos amigos. Ahí me di cuenta de que quería ser maquilladora.”

Y desde entones, Ana no ha dejado de perseguir su sueño. En 2018, la valenciana se alzó con el Premio Emmy en la categoría de maquillaje no protésico por su trabajo en la miniserie 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace’. Es la primera mujer española en hacerse con la estatuilla: “No me lo podía creer. Me hizo mucha ilusión. Para mí, obtener el Emmy fue un sueño cumplido”.

UNA ESCOBA, UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE Y JOHNNY DEEP

Ahora, Ana recuerda cómo Hollywood llamó a su puerta: “Gracias a Penélope Cruz pude hacer películas como “Piratas del Caribe”, “Robocop”, “Nine” o “Vicky Cristina Barcelona”. Ana sabe que la actriz le abrió el camino en la Meca del Cine: “Se lo debo a Penélope. Ella es mucho más que mi cliente, realmente es mi amiga.” Aunque después, la maquilladora ha tenido que demostrar su talento. Ese que le sobra.

Ha sido en Hollywood donde Ana ha afrontado sus mayores retos, como la película “Antes que anochezca”, donde tuvo que caracterizar a Javier Bardem como Reinaldo Arenas. “Fue todo un reto transformar a Javier Bardem. Lo disfruté mucho. Además, tuve que convertir a Johnny Deep en un travesti. Se me ocurrió hacerle unas pestañas con una escoba, quemando un tapón de corcho con una botella de Champagne, y le encantó.”

En sus manos se han puesto actores como Adrien Brody, Antonio Banderas, Javier Bardem, Robert de Niro o Sigourney Weaber. Y aquí en España, disfruta mucho trabajando con el director Pedro Almodóvar: “Es un director que aprecia los matices. Disfruta con la estética y eso se traduce en muy buenos resultados”.

CAROLINA JIMÉNEZ: EL SUEÑO DE “LA COMUNIDAD DEL ANILLO"

Otra de las grandes triunfadoras en Hollywood es madrileña, como Penélope Cruz. Sin embargo, si nos la encontramos por la calle será difícil que la reconozcamos. Se trata de Carolina Jiménez, quien estudiaba arquitectura cuando se enamoró de la animación. Aún lo recuerda emocionada en el programa "La Noche de Adolfo Arjona": "Cuando vi cómo se hizo la película “La Comunidad del Anillo”, supe que quería dedicarme al cine y trabajar con Peter Jackson".

Por eso no dejó de trabajar y mandar su curriculum, hasta que le hicieron una entrevista y la contrataron. Entonces Carolina se fue a Nueva Zelanda, donde se rodó “El Hobitt”. Y allí empezó su carrera internacional. “No fue fácil trabajar con Peter Jackson. Pasaron varios años. Tuve que pelear mucho para entrar en Hollywood. Mandé mi curriculum miles de veces y finalmente me dieron la oportunidad. No es un camino fácil. Tardé 10 años en dar el salto a Hollywood.”

Carolina ha recordado sus primeros momentos en Nueva Zelanda, donde rodaban “El Hobbit”: “Recuerdo que sentí mucho miedo porque tuve que hacer las maletas y dejar mi vida atrás. Lo más duro fue dejar atrás a mi familia y mis amigos. Incluso tuve que dejar mi casa. Fue un salto al vacío”.

En la actualidad, Carolina Jiménez trabaja en Vancouver, la Meca del Cine. Allí ha convertido en realidad proyectos como “Juego de Tronos”, “Guardianes de la Galaxia”, “Aquaman” o “Terminator”.

ANA CRIADO: Y HOLLYWOOD SE RINDIÓ ANTE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

Ana Criado es otra de las mujeres españolas que ha puesto su sello en la gran industria americana. Esta valenciana empezó su carrera como diseñadora gráfica. Aquí en España, Ana Criado trabajaba como freelance. Sin embargo, empezó a darse cuenta de que fuera de España tendría más posibilidades de encontrar un estabilidad laboral.

El cine le llegó casi por casualidad, recuerda Ana Criado: "Uno de mis curriculum cayó en manos del diseñador de títulos de créditos Kyle Cooper, reconocido como uno de los mejores de todos los tiempos. El prestigioso creativo me propuso entonces trabajar en su equipo. Yo fui totalmente sincera con él. No tenía experiencia en el cine, pero no le importó". Y es así como la artista Ana Criado se muda a Los Ángeles y empieza su carrera en el cine. Por la puerta grande.

Para Ana Criado, los títulos de crédito son una parte muy importante de la película: "Son el prólogo de la película. Varían muchos dependiendo si van al principio, porque en este caso tenemos que tener mucho cuidado con hacer spoiler y aportar demasiada información sobre la película que viene a continuación”.

Ella disfruta viajando, aunque reconoce que le gustaría vivir en España. Si tuviera que elegir, “elegiría viajar y recorrer mundo porque me ha abierto la mente para mi trabajo. Me gustaría rodar fuera de mi país durante un tiempo y después regresar.”

Mientras, Ana Criado sigue pisando fuerte en Hollywood. Regalándonos títulos de crédito como los de “Godzilla” o “American Horror Story”. No es de extrañar que la diseñadora valenciana ya haya sido nominada a los premios Emmy al Mejor Diseño de Títulos de Crédito.

También te podría interesar:

Alcohol, drogas, problemas psicológicos, traumas infantiles... los renglones torcidos de Hollywood

El día que Hitchcock recogió el Oscar de consolación con el discurso más breve del cine