La abuela de los mil presos: "Mi trabajo es transmitir esperanza"

Tiempo de lectura: 1



Ángela Pérez es la presidenta de la Asociación Pro Recuperación de Marginados (Apromar) que tiene en la actualidad seis pisos con 43 camas para acoger a los reos. La conocen como la abuela de los mil presos. Tiene 78 años y lleva media vida acogiendo a presos de permiso o que han cumplido su condena que no tienen a dónde ir. ‘Yo siempre he sido voluntaria en mi parroquia’ cuenta Ángeles Pérez en La Noche de COPE. ‘Pero no me sentía identificada y contenta con el voluntariado que estaba haciendo y cuando pidieron voluntarios para la cárcel me presenté, me gusto y me quedé’

Los primeros presos que acogió fueron cinco chavales muy jovencitos. ‘Yo lo hago todo esto porque soy una persona creyente y creo que sirvo para hacer esto y mis hijos me decían que tuviera cuidado porque en la cárcel había personas muy peligrosas, pero yo en todos estos años me habré encontrado solo una a dos’, ha contado.