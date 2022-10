¿Volverá a subir el precio de la factura de la luz?

Esta semana, el precio del gas en España ha seguido siendo noticia, pero por una razón diferente: Porque durante estos últimos días, ha llegado a estar hasta ocho veces más barato con respecto a los máximos que ha marcado durante este pasado verano. Hemos llegado a pagar la luz a “tan solo” 80 euros el MW/hora. Mañana, pagaremos la luz a 109,78 euros.

De hecho, esta semana, ha sido la primera vez que no se ha tenido que aplicar la “excepción ibérica”, y ya van cinco días en los que ha pasado.

¿Y por qué? Pues porque el precio del gas en el mercado, ha llegado a estar por debajo de los 40 euros/MWh, y si en los mercados el precio del gas baja de esta cifra, no hace falta activar ni compensar nada, porque no hay que pagar a las centrales de ciclo combinado por el coste del gas que usan.

Esta caída en el precio de la luz, está relacionada con el tiempo que estamos teniendo este mes de octubre, tal y como nos confirman los expertos. No estamos utilizando la calefacción, y tampoco el aire acondicionado. Y es que, tal y como apunta un análisis del Grupo de Acción Social Empresarial, el consumo en industrias y hogares ha caído un 32% en lo que llevamos de mes. Eso sí, los expertos avisan de que esta tendencia no durará mucho más, y que en cuanto empiece a hacer frío y encendamos las calefacciones, -y si la situación en Ucrania no cambia-, los precios volverán a subir.

Otra de las razones por las que ahora mismo el precio del gas está más barato es porque las reservas de este combustible superan el 92% ahora mismo en nuestro país, lo que está generando un “cuello de botella” en nuestra costa, con 'buques gaseros' que no pueden atracar para descargar el gas licuado que nos está llegando mayormente desde Estados Unidos. Aunque esta situación, es tan solo pasajera.

De todas maneras, los expertos nos advierten: estamos hablando de estos últimos precios “buenos” o como si ahora mismo la luz estuviera “barata”, pero no es así. La luz, a unos 80 euros/MW hora, también es un precio demasiado caro.