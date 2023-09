Ya se ha presentado el documental No me llame Ternera en el que el periodista Jordi Évole entrevista al dirigente de ETA y asesino Josu Ternera. Antes de que llegue al público general que, por cierto, será en diciembre de este año a través de una plataforma, ya son muchos los que lo han podido ver en su estreno en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Las opiniones son variadas, pero muchas coinciden en que esto no es más que una estrategia para blanquear el terrorismo y dar voz a auqellos que no deberían tenerla. Sobre todo, teniendo en cuenta que Josu Ternera aún no ha respondido por ciertos actos, y es que, entre otras cosas, tiene pendiente un juicio por el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987.

Escama, especialmente, la rueda de prensa al periodista, que se negaba a llamar asesino al que verdaderamente lo es, y daba vueltas dialécticas para considerarlo "militante fanático". Sea como sea, por los extractos que se han podido ver del documental, no aporta nada nuevo más que una justificación a los actos de la banda terrorista.

En La Mañana Fin de Semana hablamos con Daniel Portero, víctima de ETA y presidente del Colectivo de Dignidad y Justicia. Cuando ETA asesinó a su padre, Ternera era uno de los jefes de la organización. "Si en lugar de Josu Ternera hubiesen entrevistado a Antonio Anglés, asesino de las niñas de Alcasser, nunca se hubiera emitido en ningún festival, ni en una programación ni nada. Al igual que no se hubiera hech con nadie que hubiera ejercido violencia" expresaba.

Y es que cree que, más que otra cosa, las víctimas de ETA solo sirven para manipular y "como saco de boxeo" por parte de todos, especialmente, para aquellos que quieren ganar dinero. "Nos utilizan para todo, para emitir este tipo de cosas ya lo han hecho y siguen haciéndolo, justificar el relato. Ya basta, siempre lo digo, pero siguen hacendo de todo" decía Portero.

Un documental utilizado para ganar dinero

A Portero, como a gran parte de las víctimas de ETA, les escama especialmente que un asesino tan sanguinario como Josu Ternera sea entrevistado y, encima, presentado en un festival internacional donde se presentan las mejores películas del cine internacional. Sin embargo, critíca también a quien haya producido el documental y al entrevistador, Jordi Évole.

"Ternera es una persona que ha estado 50 años dirigiendo ETA y hay a dia de hoy 378 asesinatos de ETA sin resolver, más de un 40%. Este individuo debería ir a la Audiencia Nacional, no un reality show de una persona que lo que busca es ganar dinero a costa de personas controvertidas. Jordi Évole utiliza el abrazo a Otegi, a Ternera para emitirlo y ganar dinero. A él le dan igual la resolución de los asesinatos de ETA" decía contundente.

Sobre aquello que Ternera haya podido decir en el documental, asegura que, aunque todo ha sido para justificarse a sí mismo y a la organización, si ha confesado "el asesinato de Víctor Legorburu, eso va a dar mucho que decir. El terrorista, el genocida Ternera dice que participó en ese asesinato, eso va a dar mucho que decir porque no nos vamos a quedar quietos" aseguraba.

"Sabe mucho más, pero su ego y soberbia le puede y nunca va a contar nada en beneficio de las víctimas de terrorismo" sentenciaba.

La viuda de Gregorio Ordóñez en COPE

Explica Ana Iríbar en La Tarde que a muchas de las víctimas les duele que se haga un documental como este, entre otras cosas, porque se trata de un terrorista que ha estado en la cúpula de ETA "en los años más sangrientos y más vivos, no hay nada que lo explique". Y no solo eso, sino que, como tantos firmantes que han pedido la retirada del estreno, cree que este documental lo único que intenta es "blanquear" el terrorismo.





"Yo he leído y he visto muchos documentales en los que aparecen asesinos e individuos que nos parece imposible que puedan existir y hacer el daño que han hecho, hay quien los ha entrevistado y lo ha hecho en la cárcel, esa es la diferencia" decía. Y es que cree que exhibir a este terrorista en uno de los festivales de cine más importantes es algo que "nunca se tenía que haber hecho", al igual que la entrevista.