Consultorio de Pedro Martín (Semana del 8 al 15 de mayo)

Publicado el 17 may 2025, 16:19

Buenas, pues con todas las lesiones del Real Madrid me entraba una duda: Si un equipo, ya sea por lesiones o por tarjetas, no pudiera contar con los 7 jugadores que se piden del primer equipo. ¿Qué pasaría con él?

Un saludo.

Una pregunta para Pedro Martín, ¿es esta la Segunda más apretada por el ascenso desde el nuevo formato con playoffs? Hay hasta 10 equipos en la pelea a 3 jornadas del final, y 6 por el ascenso directo, es increíble lo entretenida que está este año.

¡¡¡Hola, hola!!!

Un medio de comunicación publicó tras el Mallorca - Celta, en Son Moix, que Fer López se convirtió en el jugador número 300 en anotar con 'la celeste' en Primera (ahora serían 301 con Ilaix).

¿Podría Pedro hacer un ránking de los tres o cuatro equipos con más goleadores para sus colores, tanto en Liga como en competiciones oficiales?

Un saludo, Emilio.

Me gustaría saber cuántos partidos ha encajado el Betis de Pellegrini un gol por encuentro. Raro es el día que no le anotan al Betis, pero lo curioso es que siempre suele ir a gol por partido recibido, rara vez le meten más de 1. Me gustaría saber el porcentaje exacto.

Un saludo.

Muy buenas.

Lanzo la que puede ser una de las preguntas más difíciles que se han enviado nunca: ¿Quién es el futbolista que ha jugado más prórrogas en toda la historia? ¿Puede ser Pedri ya uno de los jugadores con más prórrogas disputadas? Muchas gracias.

Un saludo

Buenas tardes Pedro. A una buena parte de tus compañeros nos estremece una duda: ¿Por qué los árbitros no tienen barba?

Hace años que ni en España ni en Europa vemos a los colegiados luciendo vello facial ¿Es una normativa interna? ¿Cuál fue el último árbitro español con barba? ¿Tu aspecto dejado se debe también a una lucha simbólica contra esta norma no escrita?

¡Un abrazo y muchas gracias!

Fdo: Germán Mansilla en nombre de las juventudes de TJ.

Hola, mi pregunta para Pedro Martín, esa mezcla de pitufo y enanito gruñón...

Ya sabemos que cuando un portero es expulsado y se han hecho los cambios, se tiene que poner de portero un jugador de campo. Mi pregunta es: Supongamos que ese jugador de campo que se pone de portero es un desastre, no para ni un taxi... ¿Puede el equipo pedir a otro jugador que se ponga de portero?

Buenas tardes.

Soy Fernando Ballesteros, oyente vuestro de siempre.

Me surge una duda para Pedrito Martín o incluso para Fouto, que quizá lo sepa mejor al estar más vinculado al VAR. Soy seguidor del Real Madrid, y ante tantos fueras de juego que le señalan al equipo (sobre todo frente al Barça), me gustaría plantear una duda sobre cómo se interpreta el fuera de juego.

Con el fuera de juego semiautomático, tengo entendido que se determina la posición de los jugadores mediante algún tipo de dispositivo (no sé exactamente cuál) y se interpreta a través de "muñecos" en 3D. Mi duda es precisamente sobre esos "muñecos" 3D, porque me parecen todos exactamente iguales. Me explico:

¿A la hora de crear esos modelos para la recreación 3D se tiene en cuenta cómo es cada jugador? Porque no todos miden lo mismo ni calzan el mismo número de pie... y hemos visto goles anulados por milímetros, incluso por una uña.

Pongamos un ejemplo: si Zlatan Ibrahimović (jugador alto con un pie grande) está siendo defendido por Fran García (más bajito, seguramente con un pie más pequeño), y en la recreación 3D les ponen el mismo tipo de pie, podría no apreciarse correctamente un fuera de juego. Y al revés también podría pasar: que se señale un fuera de juego por un pie modelado incorrectamente más grande que el real.

Sé que este ejemplo puede parecer un poco exagerado, pero donde sí creo que puede haber más impacto es en la altura. Un jugador inclinado para iniciar una carrera no se proyecta igual si mide 1,76 m (como Vinícius) que si mide 1,95 m (como Van Dijk). Si se utiliza el mismo modelo 3D para ambos, podría parecer que Vinícius está en fuera de juego, cuando en realidad Van Dijk, por su mayor envergadura, abarca más espacio. ¿Se tiene todo esto en cuenta en el sistema de fuera de juego semiautomático?

¡Gracias por vuestra atención y enhorabuena por el programa!

Un brazo!!

Fernando Ballesteros Fassi

Una pregunta. Si la próxima temporada algún equipo se marca un Barça e incumple el fair play, pero piden la cautelar porque los jugadores tienen derecho a trabajar, ¿qué pasaría?