Celebra su despedida de soltera y, al ir a hacer una actividad, no puede borrar de su memoria lo que le dijo el empleado: "De repente"

Comienza nuestra sección más querida: 'la hora de los Fósforos'. Hablamos con nuestros oyentes sobre cosas que se les escaparon sin querer. Responden en el 900.50.60.06.

El primer 'Fósforo', llamado José, cuenta que trabajaba en una embarcación recreativa por la playa.

Tenía un evento con 12 chicas que estaban de despedida de soltera. Hasta ahí, todo perfecto. Una de ellas, cuando contrató la actividad, dijo que estaba embarazada, pero que no lo sabía ninguna. La cuestión es que "llega el día del evento. Y a mí, la de la oficina me avisó que había una chica embarazada. Pero no me dijo que no lo sabía nadie. Salimos todos. Y, de repente, dije: ¿quién es la que está embarazada, que no puede volar? Ahí todas se miraban la una a la otra".

Añade que, al final, la chica ya tuvo que saltar. Y decir que era ella.

Otra oyente, llamado Adela, dice que hace 17 años le pasó algo muy particular con su marido. Se conocieron por Badoo. Iba chateando para encontrar gente con la que salir. Él vivía en Madrid. Ella en Barcelona. Un día le mandó un mensaje diciéndole que iba a verla. Adela se puso muy nerviosa y le mandó un mensaje a una amiga suya: "Tía, tía, tía. Que este chico viene a verme. Resulta que se lo había mandado a él. Me dijo que no pasaba nada. Y, a día de hoy, es mi marido".

"aquello fue de aúpa", dice un 'fósforo' haciendo referencia a una anécdota que vivió

Odilo, siguiente 'Fósforo', afirma que lo que relata sucedió hace 39 años. Trabajó muchos años en algo que le apasiona: la radio. Era el técnico de sonido. El locutor tenía una aventura con una chica. Me dijo que iba a llamar ella y le tenía que indicar dónde estaba. Resulta que acabó llamando su mujer. Tomó el primer vuelo, porque estaba fuera, "y aquello fue de aúpa".

Acabamos la sección con Cristina. Esta oyente nos llama desde Barcelona e indica que su marido estaba con el móvil en altavoz hablando con su familia. Hablaban sobre el pago del deceso de seguros de mi suegra. Tiene casi 100 años. "Dije: es que a tu madre no le quieren ni ahí abajo ni ahí arriba. Porque los años que lleva pagando el seguro, tela", concluye provocando la sorpresa del resto de colaboradores de 'Herrera en COPE'.