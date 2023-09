El próximo 22 de septiembre arranca el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los eventos de cine internacionales más importantes del mundo, de reconocido prestigio, en donde se presentan las películas que van a dar que hablar a lo largo de la temporada y que, en gran parte, llegan a compertir por los Oscar.

Será entonces cuando se presente uno de los documentales que más están dando que hablar a pesar de que aún no ha habido visionado, y todo ello, por el contenido que presenta. Se trata de No me llame Ternera, un filme de Jordi Évole, que se basa en una entrevista del periodista con el terrorista Josu Ternera. Y no solo ha escamado a gran parte de la población por entrevistar a un terrorista, sino porque se trata, también, de un prófugo de la justicia.

Es, de hecho, uno de los delincuentes más buscados por la INTERPOL y fue también responsable de ETA durante mucho tiempo. Y es que, entre otras cosas, tiene pendiente un juicio por el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987.

A pesar de las insistencias de las víctimas para retirar este documental del Festival de San Sebastián, la Fiscalía se ha negado a revisar la entrevista antes de su estreno. ¿Cómo sienta, pues, a las víctimas esta situación? Es lo que nos preguntamos en La Tarde, donde hablamos con Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez y presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez.

"Josu Ternera lleva años siendo prófugo, la única entrevista que espero es la que tiene que hacer ante un juez. En concreto, por ese atentado de 1987" explicaba rotunda ante Fernando de Haro. Dice que sí, que desde entonces puede que haya llovido bastante, pero que no deja de ser curioso que al juez "se le haya adelantado un periodista y que este terrorista prófugo tenga una película sin haberse presentado ante la justicia española".

Un documental con unas intenciones muy claras

Explica Ana Iríbar en La Tarde que a muchas de las víctimas les duele que se haga un documental como este, entre otras cosas, porque se trata de un terrorista que ha estado en la cúpula de ETA "en los años más sangrientos y más vivos, no hay nada que lo explique". Y no solo eso, sino que, como tantos firmantes que han pedido la retirada del estreno, cree que este documental lo único que intenta es "blanquear" el terrorismo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Yo he leído y he visto muchos documentales en los que aparecen asesinos e individuos que nos parece imposible que puedan existir y hacer el daño que han hecho, hay quien los ha entrevistado y lo ha hecho en la cárcel, esa es la diferencia" decía. Y es que cree que exhibir a este terrorista en uno de los festivales de cine más importantes es algo que "nunca se tenía que haber hecho", al igual que la entrevista.

Y es que este documental, lo que da la sensación, es que sigue la senda de esa intención de minimizar lo que se ha vivido durante los años de actividad de ETA, tal y como recordaba Ana Iríbar. "Yo creo que las nuevas generaciones nos van a reprochar no haber sabido hacer bien las cosas y poner las cosas en su sitio, y hemos tenido oportunidades para hacerlo. Ha sido posible, pero desde que ETA anunciara que dejaba de matar parece que todo es válido, no nos hemos dado un tiempo a que se cumpla con la justicia" expresaba.

"Hasta que no se cierre la etapa judicial y todos los criminales vinculados con ETA pasen por la justicia, no podremos hablar de post terrorismo ni podemos hacer documentales ni considerar que estén en listas de partidos, no son ejemplo de nada bueno y no deberían ocupar ningún espacio público" sentenciaba.