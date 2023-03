La impotencia de las víctimas de ETA tras el acercamiento de presos: "El Gobierno trabaja por los terroristas"

Era ayer cuando conocíamos que el Ministerio del Interior culminaba uno de los compromisos que tenía con sus socios de gobierno: el acercamiento de los últimos presos de ETA que quedaban fuera de las cárceles del País Vasco y de Navarra. Un acercamiento que pone fin, cinco años después, a la dispersión de etarras por cárceles de España, una vez que ayer viernes autorizaron el traslado de Irantzu Gallastegi Sodupe, alias 'Amaia', y otros cuatro etarras.

Según ha informado Instituciones Penitenciarias, entre los acercamientos aprobados para ir a cárceles del País Vasco figura Irantzu Gallastegi Sodupe, pareja de Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', uno de los exdirigentes de ETA con mayor número de crímenes. Los dos cumplen condena por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco hace 25 años, entre otros atentados.

Los otros cuatro etarras acercados este viernes son Gregorio Escudero Balerdi, Asier Borrrero Toribio, Garikoitz Etxeberria Goikoetxea y Faustino Marcos Álvarez. Sin duda, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegui, está de enhorabuena, declarando ayer su alegría y satisfacción por esta decisión del Ministerio del Interior.

Pero, ¿cómo lo están viviendo las víctimas del terrorismo etarra? Pues en Fin de Semana hablamos con una de esas mujeres que ha sufrido uno de los másde 300 crímenes sin resolver a manos de la brutalidad etarra, y que, siendo muy joven, perdió a su padre y tuvo que, con su familia, trasladarse a Madrid para dejar de sufrir las amenazas de los asesinos de su padre.

Ella es Maite Araluce, hoy, presidenta de la AVT (Asociación de las Víctimas del Terrorismo), y explicaba en COPE que se encuentran muy tristes por esta noticia, ya que sienten que, con este acercamiento, "las víctimas estamos cada vez más ninguneadas y olvidadas".

Y es que no entienden cómo el Gobierno puede prestarse a este compromiso, ya que, ninguno de los presos a los que han acercado a cárceles vascas o navarras, "ha colaborado con la justicia, ninguno está arrepentuido, aunque firman cartas de arrepentimiento no son efectivas, porque a la hora de la verdad no colaboran con la justicia", explicaba Maite Araluce.

La impotencia de las víctimas tras el acercamiento

Era la propia presidenta de la AVT, Maite Araluce, la que nos explicaba cómo las familias que han sufrido el horror de ETA y, las propias víctimas que pudieron salir vivas de distintos atentados, sienten impotencia y dolor ante noticias como esta. Y es que explicaba que ellos, desde la asociación, hacen todo lo que sea posible para ayudarles a reinsertarse en la vida laboral y social de una manera normal, aunque, con noticias como esta, "vuelven a caer".

"Vamos a seguir viviendo con esas carencias hasta el día en que nos muramos" explicaba apenada Maite Araluce en COPE. Y es que para ella, y para otras tantas víctimas, es fundamental esclarecer aquello que pasó en los atentados que arrebataron la vida de sus familiares y apunta a que, si bien las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan a diario para reabrir esos casos, solo la colaboración de los terroristas ayudará a cerrar el duelo.

"Saber algo más es una manera de poder cerrar el duelo. Nos gustaría saber las circunstancias y no estar pensando en qué es lo que pasó" explicaba a Cristina López Schlichting en Fin de Semana. Para ello, necesitan, no solo la colaboración de los propios presos, sino el compromiso del Gobierno.

Un gobierno que acaba de culminar un acercamiento que reclamaban los propios terroristas y que no dan muestras de, con ello, poder ayudar a aliviar el dolor de las víctimas que, tantos años después, siguen viviendo las consecuencias del terrorismo. Contaba Maite Araluce que, el día de la destrucción de las armas, un día muy duro para ella, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se atrevió a contestarle. "Me acerqué a hablarcon él y le dije que, con esas armas, mataron a nuestros familiares y estas armas las empuñaban los que vas acercando sin pedir perdón. ¿Crees que me contestó algo? Con una mirada fría empezó a hablar de otra cosa, le dio exactamente igual" explicaba.

"Ahí ves la moralidad del Gobierno y con quién está, no hay medias tintas, o estás con las víctimas o con los terroristas. Objetivamente, este gobierno ha trabajado por los terroristas" sentenciaba.