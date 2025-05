Paco González desvela la única serie que ha tenido que dejar a medias: "Por indignación"

Publicado el 17 may 2025, 16:34 - Actualizado 17 may 2025, 16:36

En la sección semanal de Poligramas, en 'Tiempo de Juego' con Poli Rincón, Paco González reconoció que dejó "es la primera vez que abandonamos una serie por indignación". La película a la que se refiere el director de 'Tiempo de Juego' es Sospechoso y es una miniserie de cuatro capítulos, que te trasladan a Londres, a julio de 2005, donde la policía busca una célula terrorista. Tras serie de acontecimientos, durante una operación de vigilancia, que llevó a la errónea identificación, como sospechoso, de un joven brasileño inocente que, debido a ello, es abatido a tiros.

Mientras sus familiares luchan contra la desinformación, encuentran el apoyo de una fuente inesperada, y la Policía Metropolitana se sume en una crisis, viéndose obligada a lidiar con la cruda realidad sobre el tiroteo.

Europa Press Imagen de los atentados de Londres de 2005

"Después del de Madrid fue el atentado más gordo en Europa. Hubo otro intento de atentados, otros cuatro, pero fallaron las bombas, hicieron pequeñas explosiones, no murió nadie, se escaparon los tíos", empezó explicando Paco González. Una historia real donde como explica el presentador "la policía, cuando supo que la cagó, se inventó varias cosas. Una, que no tenía el visado en orden, que era mentira. Otra, que le habían dado el alto y había salido corriendo, que era mentira. Pero luego los testigos del vagón configuraron la información que empezó a dar ITV pasado un mes", continuó diciendo.

"Al final, ya te metes en internet a ver qué ha pasado con ese pobre, porque no quisimos ver ni el tercer ni el cuarto capítulo, son solo cuatro. Le indemnizaron con 100 000 libras. 100 000 libras a la familia. O sea, una indignación, tío, porque es que le meten siete tiros en la cabeza. No es un policía que se pone nervioso, disparan varios. A ninguno de los policías le pasó nada. A mí me ha pasado lo que a tú", afirmó.

