Teruel Existe se lanza en busca de un escaño en el Congreso

Cada cierto tiempo La España Vaciada vuelve a llenar portadas de periódicos y programas de radio y televisión, pero los problemas con los que conviven cada día no desaparecen.

Así se presentaron en Madrid el pasado mes de marzo en pleno centro de Madrid. Se llama La España Vaciada a ese 70% del territorio español en el que viven 4 millones y medio de ciudadanos que sufren la falta de oportunidades y la desigualdad. Pues hoy volvemos a hablar de ella porque la plataforma Teruel Existe ha reunido los avales, las firmas necesarias para presentarse a las elecciones generales como agrupación de electores.

Este viernes se ha celebrado #YoParoPorMiPueblo, cinco minutos de paro general en 23 provincias de la España Vaciada. ¿En qué momento se encuentra la candidatura?

La plataforma Teruel Existe ha presentado ya ante la Junta Electoral Provincial una primera entrega de firmas. La recogida ha terminado ya en la plaza del Torico de la capital aunque continúa este fin de semana en otros puntos de la provincia. Ahora falta que esos avales esas firmas sean validados mediante el cruce de datos aportados por los avalistas con el Instituto Nacional de Estadística. Lo valida el propio INE y en principio mañana lunes se dará luz verde a las candidaturas.

Como ya hiciera Miguel Ángel Revilla con el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe como agrupación de electores busca conseguir un escaño en el Congreso tras las elecciones del 10 de Noviembre. Uno de los tres que reparte Teruel en la cámara baja. Históricamente Teruel ha sido siempre un terreno dominado por el bipartidismo: PP o PSOE. El pasado 28 de abril Ciudadanos consiguió uno de esos 3 escaños al rozar el 20% de los votos: quedó empate a 1. Uno el PP, otro el PSOE y uno para Ciudadanos.

¿Y qué necesita Teruel Existe para arañar un diputado?

15.000 votos y que el partido que gane no saque más del doble de votos. No es tarea sencilla. Y necesitan 20.000 para conseguir un senador. Lo que sí ha conseguido ya Teruel Existe es que la Chunta Aragonesista no se presente en Teruel “por respeto” a la plataforma.

La lucha de los vecinos de esta provincia sigue, ya que ha perdido casi el 9% de su población durante la última década. Hay menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. El sistema ferroviario es obsoleto y Teruel sigue siendo la única capital de provincia sin conexión directa con Madrid por autovía.

La Cadena COPE ha conocido de primera mano un avance del programa el electoral de Teruel Existe. Manuel Gimeno es uno de los portavoces de la plataforma y ha adelantado que su programa electoral será “el programa de 20 años de reivindicación”. También ha explicado que siguen “cercados” por las infraestructuras “que son las que traen el desarrollo”. Por eso han dado el paso de optar por esta fórmula “que no es un partido político, sin ideologías” para llevar al Parlamento las reivindicaciones en este caso de Teruel de los últimos 20 años que son promesas incumplidas incluso publicadas en el B.O.E. La plataforma “va sin ideología” y es una estructura “transversal sin tinte ideológico”. D

efienden la vertebración territorial y la cohesión social centrada en la provincia de Teruel que es el máximo exponente de la 'España Vaciada'. Manuel Gimeno busca el voto del hartazgo. Y pone un ejemplo “el corredor del Cantábrico se nos prometió en 2004 tiene previsto por Fomento 12.000 millones de euros en el tramo entre Zaragoza y el Cantábrico. Y entre Zaragoza y Teruel-Sagunto tiene presupuestados 0 euros. Lo repito, 0 euros”.