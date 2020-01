Putin adelanta a Trump y estrena sus misiles hipersónicos

Donald Trump ha vuelto a acaparar las portadas de los periódicos por todo el mundo. La escalada de tensión y ataques entre Irán y Estados Unidos han terminado esta semana con el ataque iraní sobre dos bases americanas en Iraq y el derribo de un avión comercial ucraniano con 176 pasajeros a bordo. Todavía se desconoce si hubo víctimas o no en ese ataque a las bases norteamericanas. Lo que sí sabemos es que ese ataque sobre las dos bases norteamericanas es una respuesta del régimen de los Ayatolás tras el asesinato del General Suleimaní a las afueras del aeropuerto de Bagdad hace una semana: un ataque con drones ordenado por la Casa Blanca. Ahora Donald Trump ha dado un paso más, anunciando la creación de misiles hipersónicos.

Queremos enterarnos bien ahora de qué habla Donald Trump. ¿Qué es un misil hipersónico? AHW es su nombre, Arma Avanzada Hipersónica.

¿Qué sabemos sobre esta nueva arma?

Imagínate un misil que se mueva 25 veces más rápido que un avión comercial, con una velocidad 5 veces superior a la velocidad del sonido y que sea indetectable. Estaríamos hablando del misil hipersónico. El mismo que dice EEUU estar construyendo ahora mismo mientras lees esta noticia. Son más precisos, es decir, se minimizan los daños colaterales. Esta es la teoría, para algunos 'propaganda'. Luego hay que ver si esas características se cumplen sobre el terreno. Si el objetivo es una fábrica, por ejemplo, de armamento yihadista, la explosión mediante misil hipersónico está más controlada y no representa el mismo peligro que misiles anteriores para poblaciones cercanas y para civiles. Así suena una prueba del ejército americano.

La distancia máxima entre el punto de lanzamiento y el objetivo es de 10.000 kilómetros. Y Rusia ya los está construyendo. China, India y Francia también tienen previsto contar con ellos esta misma década, por lo que todas las grandes ciudades del mundo estarían dentro del rango de algún país con poder hipersónico.

Y como estos misiles viajan a esa velocidad (5 veces más rápido que el sonido) no hay tiempo de respuesta entre que un radar lo detecta y el momento del impacto. Tampoco lo detectaría un portaaviones. El sistema ruso de misiles AVANGARD es puntero. Nunca en la historia un país ha tenido esa capacidad de bombardeo: hasta puede activarlo desde el espacio.

Además una de las características con más valor armamentístico o militar es que los misiles hipersónicos pueden variar su rumbo en pleno recorrido. No siguen una linea ovalada o elíptica como los balísticos. Esto los hace aún más imprevisibles no solo por la alta velocidad sino por esos cambios de rumbo que hace muy difícil predecir dónde impactarán.

En La Mañana del Fin de Semana hemos hablado con el Almirante Ángel Tafalla. Tiene 6 años de experiencia como Almirante en la OTAN, Norfolk y Nápoles. Además ha sido segundo AJEMA (segundo Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada Española). En COPE ha explicado que este misil hipersónico se diferencia de los misiles balísticos intercontinentales por su "alta velocidad" y su imprevisibilidad, la "maniobrabilidad". No sigue una trayectoria limitada por la gravedad sino que "maniobra a más velocidad" y nosotros "no tenemos tecnología" para interceptarlo. Interceptar el AVANGARD es como intentar cazar "una perdiz gigante que cambia su rumbo cada segundo". Interceptar una cabeza nuclear balística es difícil pero se puede conseguir. Con el AVANGARD es imposible. El tratado New Star limita a 1550 cabezas el arsenal de cada país pero "ese tratado caduca el año que viene" por lo que habrá que estar muy pendientes para ver si se prorroga o se buscan otras maneras de controlar la proliferación de estas armas de destrucción.