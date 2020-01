Varios cohetes iraníes impactan en una base con tropas de EE. UU. en Irak

Una decena de cohetes impactaron en las últimas horas en la base aérea de Al Asad en Irak, que alberga a tropas estadounidenses, en una posible represalia de Irán por el asesinato del general Qasem Soleimaní, informaron medios de EE.UU.

Iranian news websites posted a video claiming it’s for the launch of the ballistic missiles towards #US’ #ainalasad military base in #Iraq pic.twitter.com/FWoDdlB7QJ