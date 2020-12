¿Me puedo ir de casa rural con mis amigos esta Navidad?

Es uno de los temas estrella de conversación en muchas familias. La cena de Nochebuena o la comida de Navidad. La pregunta suele ser la misma. ¿Con cuántos nos podremos juntar? Para que no haya 17 navidades distintas, Gobierno y Comunidades han pactado una serie de medidas que podríamos dividir en cuatro. La primera, las reuniones en estos días clave tendrán un máximo de 10 personas. La segunda, el toque de queda se amplía a la 1.30 para permitir el regreso a casa. La tercera es la que afecta a los eventos con mucho público. Nada de cabalgatas, por ejemplo. Y la cuarta, la que genera más dudas. Limitada la entrada y salida de Comunidades, pero con matices. Para visitar a un familiar o a un allegado sí que podrás cambiar de comunidad. El ministro Salvador Illa intentaba zanjar dudas: “Todo el mundo entendemos lo que queremos decir. Estas fiestas tienen un componente muy especial y debemos permitir que un familiar o una persona muy allegada, aunque no tenga un vínculo familiar definido, sea una persona con la que podamos pasar estos días", comentaba el titular de la cartera de Sanidad en rueda de prensa.

Cuanto menos, ambiguo. La palabra “allegado” está trayendo mucha cola y los desplazamientos van a ser realmente difícil de controlar. Lo sabe bien Jesús Barain, policía local en Pamplona: “Yo me limito a la definición oficial. ¿Cómo se va a controlar? Tenemos trabajo... dónde, cuándo y a casa de quién van”. Tarea complicada que, con perdón, se van a tener que comer los diferentes cuerpos de seguridad.

Más opciones. ¿Me puedo ir a mi segunda vivienda? Sí, siempre y cuando esté dentro de la misma comunidad. Sin embargo podrás cambiar de región para ir a en caso de que en ese territorio vivan los familiares con los que vas a pasar las navidades. Diferentes supuestos y la única herramienta a disposición de los agentes serán las preguntas que te puedan hacer en un control. Evidentemente no puede existir ningún salvoconducto, ningún documento especial que acredite que vas a ver a un allegado. Es todo muy complejo, pero Jesús Barain lanzaba un mensaje para aquellos que apuesten por la picaresca: “Quizás nos engañen, pero nos queda un consuelo. El engaño no nos lo hacen a nosotros, lo hacen a toda la ciudadanía española”. El ministro Illa llegó a decir esta semana que el plan de Navidad se “puede resumir en una frase, nos quedamos en casa”. Pero parece evidente que no va a ser así.

Otro plan típico en estas fechas. ¿Nos podemos ir de casa rural con los amigos? Sí. Siempre y cuando la casa rural esté en la misma comunidad autónoma en la que resides. El límite también es de 10 personas, aunque Sanidad desaconseja rotundamente este tipo de reuniones en las que se mezclan gente de diferentes grupos de convivencia. De hecho, el doctor Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, es muy rotundo con este tema: “Los no convivientes son un foco de contagio importante. Tendríamos que evitar todas esas reuniones aunque se trate de un hijo”, le decía a Carlos Herrera durante esta semana.

A esos encuentros pueden acudir personas a las que no ves en meses. Un ejemplo de ello puede ser David. Estudia en la Universidad de Valladolid, pero regresará a su Logroño natal. Ha decidido realizarse una PCR y reducir sus contactos a medida que se acerquen las fechas clave. Es algo que precisamente recomiendan los expertos, pero preocupa la falsa sensación de seguridad que puede provocar el hecho de hacerse un test.

No van a ser unas Navidades normales, pero… ¿Acaso ha sido algo normal desde que estalló esta pandemia? Cabeza y responsabilidad todos, que la lucha contra el virus sigue…