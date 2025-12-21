María Martín, directora de comunicación de GAD3: “La mayor incertidumbre es cuál va a ser el porcentaje de voto y de escaños para el PSOE, es una caída importante”

La candidata del Partido Popular, María Guardiola, se perfila como la gran favorita para las elecciones de este domingo en Extremadura, con posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta. La propia Guardiola ha afirmado que "gobernar es creer profundamente en la democracia. Gobernar es no rendirse, no conformarse. Gobernar es no abandonar a las extremeñas y a los extremeños".

Un PP al alza frente al desplome socialista

Según ha analizado María Martín, directora de comunicación de GAD3, en el programa 'La Mañana de Fin de Semana' de la COPE, las encuestas de los últimos días reflejan un crecimiento del PP y también de VOX, en contraste con una izquierda que sufre, especialmente el Partido Socialista. "Un Podemos que mejora, porque ha captado voto de descontento del partido socialista, pero sobre todo un partido socialista que sufre mucho", ha señalado Martín.

La principal certeza, según la experta, es que el PP superará seguramente los 30 diputados. La gran incógnita es si alcanzará los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Sobre esta posibilidad, Martín ha sido cauta pero no la ha descartado por completo.

Es poco probable, pero no es imposible"

La directora de comunicación de GAD3 considera que, si bien "es poco probable, pero no es imposible", lo más factible es que María Guardiola "se quede en 31, 32". También ha apuntado a que el techo de VOX será clave, anticipando que "va a rondar seguramente los 9, 10 diputados". Para Martín, "la mayor incertidumbre ahora mismo es cuál va a ser el porcentaje de voto y de escaños en los que va a estar el Partido Socialista", ya que medir el suelo de una caída tan importante resulta complejo.

La participación y el voto útil, claves el domingo

La participación será un factor decisivo en el resultado final. Martín ha estimado que superará el 65% y "podría llegar al 70", cifras habituales en la región. Sin embargo, la clave no estará en el dato general, sino en la "participación desigual por bloques". Se espera una mayor movilización en los territorios donde la derecha obtiene buenos resultados, mientras que podría caer en las zonas tradicionalmente de izquierdas.

La última semana se mueve votos, sobre todo dentro de los bloques"

En cuanto al voto de última hora, la experta ha explicado que los movimientos se producen principalmente dentro de los mismos bloques ideológicos. "Un votante de VOX al final puede votar al Partido Popular o al revés", ha comentado, y lo mismo ocurre en la izquierda entre el PSOE y Podemos. No obstante, ha destacado una particularidad de estas elecciones: "Hemos visto mucha transferencia del Partido Socialista al Partido Popular, que no es habitual".

Badajoz, el epicentro de la batalla electoral

La batalla por los últimos escaños se librará en la circunscripción de Badajoz. Según el análisis de GAD3, es en esta provincia, considerada la más de izquierdas, donde se están observando los movimientos de última hora que podrían decantar la balanza. En contraste, la situación en Cáceres se presenta "mucho más estable".