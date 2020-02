Es habitual hablar de virus en nuestro día a día: que si ¡el niño me ha venido malo de la guardería! claro, es que hay un virus por ahí suelto... que si me duele la garganta, no te acerques mucho que puede ser un virus contagioso... que si eres más malo que un virus...

Y ahora que estamos inmersos en la crisis del coronavirus, ya oficialmente bautizado con el nombre de COVID 2019... virus ha pasado a ser un término que se nos cae de la boca a todas horas.

Por eso hemos querido volver a las clases de Conocimiento del Medio para saber, más bien recordar, qué es un virus, cómo se mueve, cómo se trasmite... Y cuestiones básicas, como por ejemplo esta: ¿están vivos? Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU SAN PABLO y es claro: “Los virus son seres no muertos”. Son agentes infecciosos que necesitan de las células de los cuerpos que infectan para poder replicarse. Y es que no son capaces de sintetizar sus proteínas por ellos mismos.

Ahora bien... ¿Dónde viven estos virus? Están en todos lados. Sólo en nuestro país hay 800 millones de virus por metro cuadrado flotando encima de nuestras cabezas. Lo que los expertos denominan 'VIRUSFERA'. De ahí que desde que somos pequeños nos eduquen en la importancia de mantener una buena higiene básica: que si taparnos la boca al toser o estornudar, y nunca hacerlo en la mano, sino en el codo. Vivimos rodeados de virus, y así seguirá siendo. Tanto para lo bueno como para lo malo. Son seres que despiertan y que continuarán despertando interés en la comunidad científica durante muchos años.