Un experto aclara definitivamente si los menores de 60 deben ponerse la cuarta vacuna de la covid

La cuarta dosis de la vacuna contra el covid comenzará a administrarse este lunes de forma simultánea en las comunidades autónomas entre los 2,9 millones de españoles con más de 80 años. La excepción será la comunidad andaluza que se sumará a la campaña de vacunación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo el 3 de octubre para así que hacerla coincidir con la vacuna de la gripe.

Una vacuna, "necesaria para los colectivos más vulnerables", aquellos que tienen una mayor posibilidad de tener complicaciones severas, "es decir los que han estado representando hasta ahora la cara más terrible de la pandemia que son básicamente nuestros mayores y las personas inmunodeprimadas", ha explicado en La Mañana Fin de Semana de COPE, Amós García Rojas, presidente de la Asociación española de Vacunología.

Recuerda el experto que aunque nos encontremos "en un punto dulce" aún nos queda el invierno por delante y en esta estación "tenemos que extremar las medidas de intervención para conseguir seguir acorralando al virus", ya que según ha afirmado "vamos a tener un incremento seguro del número de casos, lo que hay queconseguir es que este incremento no se vea acompañado de las imágenes terribles que hemos tenido hasta ahora".

Por eso, ha insistido García Rojas "es fundamental que nuestros vulnerables reciban esta nueva dosis porque se va a garantizar un caudal de protección francamente notable".

En este sentido, recuerda quepara estar bien protegido en estos momentos "es conveniente que toda la ciudadanía tenga las dos dosis más una de refuerzo y nuestros vulnerables la cuarta".

VACUNA COVID VS GRIPE

El presidente de la Asociación española de Vacunología ha negado cualquier "incompatibilidad" entre la vacuna del coronavirus y la de la gripe. "Son vacunas que se pueden administrar en el mismo acto vacunal, pero en brazos diferentes" si bien el poder ponerlas juntas "va a depender de la disponibilidad de la vacuna de la gripe en las comunidades autónomas, ya que a algunas llegarán en octubre".

¿CUARTA DOSIS PARA MENORES DE 60 AÑOS?

Amós García Rojas no se ve la necesidad de administrar esa cuarta dosis a la población general. "En este ejercicio de acogotamiento sobre el virus, estamos consiguiendo que tenga importancia clínica en los vulnerables que no están bien protegidos por las vacunas, pero los que no son vulnerables suelen cursar con un cuadro leve, por lo que desde esta perspectiva no parece razonable el consolidar otra vez una estrategia para la población general", ha concluido.