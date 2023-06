Una pregunta sobre Aznar o un ejercicio sobre Vinicius: Las preguntas más polémicas de la Evau

Esta semana han terminado los exámenes de la Evau y muchos estudiantes ya saben las notas y las celebran. Muchas alegrías después de un curso de mucho estudio y muchos esfuerzos, para conseguir la nota de corte deseada. Durante estas dos semanas que dejamos atrás, unos 250.000 alumnos de segundo de bachillerato han realizado la selectividad, y la mayoría ya saben si podrán estudiar aquello que quieren. No obstante alguno que otro no está del todo contento con los resultados. Y otros, los están esperando con inquietud: Andalucía y Cataluña son los últimos que las conocerán, el 22 de junio.

Matemáticas

Y los alumnos de Andalucía, precisamente, están algo nerviosos por un examen que no esperaban, y por el que ya han recaudado casi 26.000 firmas en change.org para que lo impugnen. Se trata de la prueba de matemáticas II y no quieren que cuente para nota final, porque, al parecer, era imposible de resolver teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos por los chavales durante todo el curso.

Lo cierto es que todos los años hay polémicas en cuanto a la selectividad y anécdotas. Y este junio ha dejado unas cuántas. A los andaluces no se les ha dado muy bien el examen de matemáticas II.

La pregunta sobre Aznar

Otros exámenes que han dado de qué hablar sobre todo en redes sociales este año han sido: una pregunta de Historia en la Comunidad de Madrid, sobre el Gobierno de Aznar -justo en el momento de la victoria del partido tras 14 años de gobierno del PSOE liderados por Felipe González-, y que también ha generado polémica porque hay gente que cree que se ha politizado el examen, cuando estamos a unas semanas de las elecciones generales.

El caso Vinicius, en una examen de inglés

Al igual que hemos visto un ejercicio sobre 'el caso Vinicius' en un examen de inglés, que se ha viralizado y ha quedado como una “anécdota” -digamos- que ha llamado la atención a los jóvenes, muchos de ellos aficionados al fútbol.

Y también otra polémica se ha generado por un enunciado no muy bien redactado y demasiado ambigüo en el examen de Historia de España en Galicia, sobre “la política reformista de Adolfo Suárez y las elecciones de 1982” y que ha hecho que los criterios de corrección se flexibilicen, porque los textos del examen no dejaban muy claro exactamente qué se pedía a los alumnos que explicasen.

Todos los años, pasa algo en una comunidad u otra. También es lógico, porque las pruebas están elaboradas por personas, respondidas por personas, y corregidas por personas Y quien tiene boca -ya lo sabes- se equivoca.

Aquí tienes algunas de las “anécdotas de la selectividad” más sonadas de los últimos años:

El año pasado, en Valencia: el tribunal número 14 de la Universidad de Valencia suspendió al 90% de los alumnos en el examen de Historia de la Filosofía, todos ellos de 11 institutos distintos. La mayoría de los estudiantes corregidos por ese tribunal obtuvieron una calificación de 0 a 3, cuando la nota del resto de los alumnos oscilaba de 4 a 7.

Así que los profesores de Historia de la Filosofía de los institutos afectados presentaron una reclamación conjunta, y una comisión gestora decidió que los exámenes se corrigieran de nuevo, tras concluir que no se habían respetado los criterios de evaluación establecidos. En la segunda corrección, la mayoría de los alumnos aprobaron, buena noticia para ellos.

Y quizás, el siguiente haya sido el asunto más espinoso sobre Selectividad de la última década. Ocurrió en la convocatoria de junio de 2018. Tras confirmarse que se habían filtrado algunos de los exámenes a través de la web de la Universidad de Extremadura, más de 3.000 estudiantes extremeños tuvieron que repetir sus pruebas. Y claro, en este caso, a muchos no les pareció bien, porque era jugársela por dos, cuando muchos no tenían ni idea de qué había pasado.

Otra polémica más, que no tuvo final feliz. En junio de 2015, en Madrid, el examen de Historia de la Filosofía incluyó un párrafo de la obra de Aristóteles, que no era obligatorio para Selectividad. Era una de las dos opciones que se podían elegir en el examen. Así que la Asociación de profesores de Filosofía de Madrid, denunció que para sacar una buena nota, los alumnos debían conocer todos los textos y que eso no era lo que estaba “estipulado” en las normas Dio igual. El ejercicio acabó corrigiéndose como si fuera uno de los textos obligatorios.

Exámenes de ficción

Luego hay otras veces, que hasta la ficción se cuela en los exámenes. En 2011, en Cataluña, la serie Lost (Perdidos) indignó a los alumnos. Fue justo el año en el que se conoció el final de la famosa serie, que seguramente enfadó a más de uno. Pero paradójicamente, más indignaría a aquellos estudiantes que no la vieron y que se presentaron al examen de inglés: En la prueba, se encontraron un texto sobre la serie y esto no gustó a aquellos que no la habían visto, porque consideraron que estaban en desventaja.

Pero no fue razón para que anulasen el examen, aunque sí una errata en una de las preguntas, así que aquellos que reclamaron ante los tribunales, tuvieron suerte finalmente.