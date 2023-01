"Demasiado...": Las feroces críticas de la prensa británica a la biografía del príncipe Harry

Llena portadas de revistas, aparece en los periódicos, en la televisión. Las redes sociales están llenas de vídeos suyos y de opiniones de todo tipo. Es uno de los temas de 2023 y eso que acaba de comenzar. El príncipe Harry ha declarado, por completo, la guerra a la prensa británica. Lo ha hecho tras el estreno del documental “Harry y Meghan” que han realizado junto a Netflix, y tras el lanzamiento de sus memorias: En La Sombra.

“Las mujeres que entran en esta institución lo pasan fatal por la gran presión mediática”, dice Harry. Su biografía vio la luz este pasado 10 de enero y, en apenas 24 horas, ha alcanzado cifras récord. En un solo día se han vendido más de 400.000 ejemplares en Reino Unido, esto le ha convertido en el libro de no-ficción más vendido de Inglaterra. Solo los libros de la saga de Harry Potter se han vendido más rápido. Aquí, en España, también está interesando mucho a los lectores, como nos cuenta Carolina Méndez, librera de la Cuesta de Moyano en Madrid:

“Recuerdo que con el libro de su madre, de Diana, pasó algo parecido. En el mismo día se acabaron las existencias”. Todas las acusaciones que hace Harry en su libro, tanto a la prensa, como a la Familia Real se han convertido en un debate público.

The Guardian, por ejemplo, ha calificado el libro como absurdo y atractivo al mismo tiempo. En este debate también ha participado The Economist,califica el libro como vergonzoso y considera que el príncipe Harry se ha beneficiado económicamente. Este periódico dice textualmente:“La prensa tenía una vergüenza de riquezas; Harry tenía las riquezas de la vergüenza”. The Financial Timesdice:“Harry se muestra honesto y reflexivo, pero también enojado, sensible y desorientado”, y que “revela demasiado”.

"Poco fiable" según la prensa

Además, la prensa considera que lo que Harry cuenta en en el libro es “poco fiable” y que la narración tiene ciertas incongruencias que han demostrado. Para algunos expertos esta “guerra abierta” entre el príncipe Harry y la prensa británica va a generar que, cada vez más, la sociedad británica, que generalmente apoyaban la decisión de Harry y Meghan de vivir su vida fuera de Buckingham, les de la espalda. Fernando Rayón, es periodista y experto en Casas Reales: “Se le veía como el rebelde de la familia que vivía en un entorno hostil y se van a hacer su vida. Hasta ahí a la gente le gustaba mucho, pero los ingleses son principalmente monárquicos y van a dejar de apoyarles”.

El duque de Sussex en sus memorias le da muchas vueltas a los motivos por los que muchos británicos y la mayoría de la prensa criticaban tanto su relación con Meghan Markle. Pero hay algo que se queda en el tintero y, es que, al igual que “mala prensa”, también recibieron “buena prensa” por parte de los tabloides. Algo que pasa desapercibido en la narración.

Lo cierto es que la guerra entre Harry y Meghan, y la prensa británica, no es un hecho que se acabe de conocer. En su entrevista con Oprah Winfrey, en la televisión estadounidense, hace dos años, ya hablaron del acoso al que se habían visto sometidos y de la nula protección que habían encontrado en palacio y su poca comprensión con la relación que mantenían.



El propio Harry habla de que en la Casa Real existe un “sesgo inconsciente de racismo”, algo que ya había dejado entrever Meghan en la entrevista con Oprah.

En definitiva, la historia de Harry se centra en los ataques recibidos por la prensa y la violación de su intimidad, por la no protección por parte de su familia, y por los “ataques” racistas que de manera inconsciente, o no, habrían recibido por parte de todos los anteriores.

Lo que está claro, es que en todas las historias hay dos versiones. Y, en este caso, podríamos decir que hay tres: La de Harry, la de la prensa británica, y la de la Casa Real (esta última, no la vamos a conocer).

Por esto mismo, mucha gente decide no fiarse por completo del relato, y detenerse en otras opiniones, o en las cifras: por la entrevista con Oprah Winfrey el matrimonio percibió entre 5,8 y 7,5 millones de euros; por el documental con Netflix podrían cobrar alrededor de 100 millones de dólares, o incluso más, si sigue teniendo tanto éxito en audiencias como hasta ahora; y por el libro, el príncipe habría percibido ya 24 millones de dólares de un contrato de cuatro libros por valor de 48 millones de dólares. Además, hay que tener en cuenta que la familia real les retiró la financiación económica hace dos años. Algunos no entienden por qué después de acusar a la prensa de “violar su intimidad” ahora venden su vida en diferentes formatos.